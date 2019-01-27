Предприниматель: чтобы эстонские зарплаты вышли на уровень Швеции, необходимо одно принципиальное изменение

Предприниматель Индрек Нейвельт удивился, когда узнал, какую прибыль выводят из Эстонии шведские банки; в передаче ETV Hommik Anuga («Утро с Ану») он заявил, что для того, чтобы выйти на уровень шведских зарплат, нам нужно стать хозяевами на собственной земле.
Для того, чтобы уровень наших зарплат догнал Финляндию и Швецию, по словам Нейвельта, необходимо многое изменить. «Здесь нужно будет проделать такую уловку с мышлением. Мы немного… не хочу сказать, колониальная страна, но и это отчасти тоже. Это прозвучит жестко, но на самом деле мы здесь зарабатываем деньги для шведов. Во многом мы должна сами стать хозяевами. Батрак не может быть богаче своего господина. Для того, чтобы стать таким же богатым, нужно все же стать хозяином самому», - сказал Нейвельт.
Нейвельта поразило то, что прибыль двух крупнейших банков (Swedbank и SEB - ред.) составила больше одного процента эстонского ВВП. «То, что мы производим, более одного процента, просто выводится из страны дважды в год», - отметил он.