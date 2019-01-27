Предприниматель: чтобы эстонские зарплаты вышли на уровень Швеции, необходимо одно принципиальное изменение

Для того, чтобы уровень наших зарплат догнал Финляндию и Швецию, по словам Нейвельта, необходимо многое изменить. «Здесь нужно будет проделать такую уловку с мышлением. Мы немного… не хочу сказать, колониальная страна, но и это отчасти тоже. Это прозвучит жестко, но на самом деле мы здесь зарабатываем деньги для шведов. Во многом мы должна сами стать хозяевами. Батрак не может быть богаче своего господина. Для того, чтобы стать таким же богатым, нужно все же стать хозяином самому», - сказал Нейвельт.