Министерство смягчило требования к квалификации учителей

"Проблема в постановлении, которое ввели в 2013 году, и которое неудачно вступило в силу 1 сентября того же года. Проблема была в том, что нужно было установить некую границу, то есть уточнить с какого момента начнет действовать это постановление", - сказал в интервью радионовостям ERR руководитель отдела общего образования Министерства образования и науки Михкель Ребане.