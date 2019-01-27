Министерство смягчило требования к квалификации учителей

Министр образования и науки Майлис Репс подписала указ, который смягчит требования к квалификации учителей с многолетним опытом работы. Кроме того, теперь соответствующими требованиям к квалификации будут считаться и те, кто в 2014 и 2015 годах закончил магистратуру по педагогической специальности, передает Rus.ERR.
"Проблема в постановлении, которое ввели в 2013 году, и которое неудачно вступило в силу 1 сентября того же года. Проблема была в том, что нужно было установить некую границу, то есть уточнить с какого момента начнет действовать это постановление", - сказал в интервью радионовостям ERR руководитель отдела общего образования Министерства образования и науки Михкель Ребане.
Новые пункты указа "Требования к квалификации директора, завуча, учителей и опорных специалистов" касаются двух групп людей - в первую очередь учителей, которые в период с 7 сентября 2002 года по 1 сентября 2013 работали учителем в общеобразовательной школе или профессиональном училище и соответствовали действовавшим тогда требованиям к квалификации педагогов.