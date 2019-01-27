Лондон может объявить военное положение после брекзита

Как отмечает издание, правительство в Лондоне в подобных обстоятельствах также получит право вносить поправки в любое законодательство за исключением Акта о правах человека. "Довлеющая тема во всех вопросах, касающихся планирования на случай хаотического брекзита", - это гражданское неповиновение и страх, что оно может привести к гибели людей в случае нехватки продовольствия и медикаментов", - пояснил газете информированный источник.

Другой собеседник издания сообщил, что планировщики в качестве модели нарушения порядка рассматривают ситуацию, возникшую из-за сбоев, вызванных извержением вулкана в Исландии в 2010 году. "Это самый близкий пример в современной британской истории, хотя ничто не может сравниться по масштабам хаоса с нерегулируемым брекзитом, который будет в тысячу раз хуже, чем кризис из-за облака вулканического пепла", - отметил он.