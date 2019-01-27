Галерея и видео: в Петербурге прошел парад, посвященный 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда

Командовал парадом заместитель командующего Западным военным округом генерал-лейтенант Игорь Сирицкий. Принимал - командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

"Армия России будет хранить память о подвигах наших отцов и дедов, так же как и они будем делать все в интересах нашей страны", - сказал Журавлев в своём приветственном слове.

Открывали парад военнослужащие роты почетного караула Санкт-Петербургского гарнизона, которые пронесли флаг РФ и знамя города-героя Ленинграда, а также штандарты фронтов участвовавших в освобождении Ленинграда.

Дальше в парадном строю прошли военнослужащие в форме военных лет.

Кроме этого параде приняли участие военнослужащие и учащиеся военных учебных заведений расположенных на территории Санкт-Петербургского гарнизона, а также военной полиции, Росгвардии, МЧС РФ, военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка.

Механизированную колонну возглавил танк Т-34, а также другая техника времён войны.

Кроме того, в колонне прошли бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун-К". В параде приняли участие также бронетранспортеры БТР-82А, БМП-3, танки Т-72-Б3, гаубицы Д-30, установки "Торнадо-Г", "Искандер-М", ракетный комплекс "С-400" "Триумф".

Парад завершился пролетом авиационной группы "Стрижи".

В параде принимали участие 2,5 тыс. военнослужащих и 100 единиц техники.

Блокада Ленинграда войсками фашистской Германии, Финляндии, испанской "голубой дивизией", военно-морскими силами Италии, добровольцами из Северной Африки и Европы длилась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года. 27 января 1944 года Ленинград был освобожден от блокады: после мощного наступления Красной армии в ходе операции "Январский гром" немецкие войска были отброшены на 60-100 км от границ города.