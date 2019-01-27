Картина дня: предупреждение синоптиков, третье место Тянака и годовщина снятия блокады

На Эстонию надвигается снежная буря

Предстоящей ночью в Эстонии ожидаются снегопады и сильный ветер. Синоптики объявили предупреждение об опасности первого уровня. Читать далее...

Разломился пополам и взорвался: крушение российского бомбардировщика попало на видео

В интернете появилось видео крушения бомбардировщика Ту-22М3 в городе Оленегорске в Мурманской области. Запись опубликована на YouTube. На кадрах видно, что при приземлении самолет разваливается на две части и вспыхивает. Читать далее...

Пожар в многоэтажке в Нарве: погиб один человек

Вчера около полуночи в Нарве вспыхнул пожар в многоквартирном доме. Спасатели нашли в одной из квартир тело погибшего мужчины. Читать далее...

Ленинградская блокада: арифметика и политика

Оборона Ленинграда - одно из самых известных событий Великой Отечественной войны и всей российской истории. Слово "блокада" часто говорится без прилагательного "ленинградская", и всем понятно, о чем речь. О ней написаны даже не тома, а библиотеки научной и художественной литературы, сняты фильмы. При этом всегда считалось, что массовая гибель ленинградцев от голода была неизбежна. Блокада же! Читать далее...

Предприниматель: чтобы эстонские зарплаты вышли на уровень Швеции, необходимо одно принципиальное изменение

Предприниматель Индрек Нейвельт удивился, когда узнал, какую прибыль выводят из Эстонии шведские банки; в передаче ETV Hommik Anuga («Утро с Ану») он заявил, что для того, чтобы выйти на уровень шведских зарплат, нам нужно стать хозяевами на собственной земле. Читать далее...

Алена Тедер: меня умиляет азарт, с которым пытаются перенести занятия на девять утра

Начало уроков в школе предлагается перенести на девять утра. Нужен ли нам очередной эксперимент? Своим мнением с Rus.Postimees поделилась опытный педагог Алена Тедер. Читать далее...

Тянак занял третье место на Гран-при Монако

Несмотря на быструю езду в заключительный день ралли Монте-Карло, Отть Тянак не смог вернуться на первую строчку протокола ралли. Утешением нашему спортсмену может послужить то, что в конце концов на третье место он все-таки забрался. Читать далее...

Машины этой марки угоняют в Эстонии чаще всего

В прошлом году любимой маркой автомобильных воров, как и в предыдущем году, осталась Volkswagen. При этом количество угонов продолжает снижаться. Читать далее...

Два взрыва в церкви на Филиппинах: десятки погибших

Два взрыва прогремели в воскресенье, 27 января, во время службы в католическом соборе в городе Джоло в провинции Сулу на юге Филиппин. По данным AP, в результате этих взрывов погибли по меньшей мере 27 человек, еще 77 получили ранения. Читать далее...

Внимание, водители! Снегопад существенно ограничит видимость на дорогах

Центр управления движением предупреждает о ночном снегопаде, который существенно ограничит видимость на дорогах. Читайте далее...