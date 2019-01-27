Картина дня: предупреждение синоптиков, третье место Тянака и годовщина снятия блокады

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями воскресенья.
На Эстонию надвигается снежная буря
Предстоящей ночью в Эстонии ожидаются снегопады и сильный ветер. Синоптики объявили предупреждение об опасности первого уровня. Читать далее...
Разломился пополам и взорвался: крушение российского бомбардировщика попало на видео
В интернете появилось видео крушения бомбардировщика Ту-22М3 в городе Оленегорске в Мурманской области. Запись опубликована на YouTube. На кадрах видно, что при приземлении самолет разваливается на две части и вспыхивает. Читать далее...
Пожар в многоэтажке в Нарве: погиб один человек
Вчера около полуночи в Нарве вспыхнул пожар в многоквартирном доме. Спасатели нашли в одной из квартир тело погибшего мужчины. Читать далее...
Ленинградская блокада: арифметика и политика
Оборона Ленинграда - одно из самых известных событий Великой Отечественной войны и всей российской истории. Слово "блокада" часто говорится без прилагательного "ленинградская", и всем понятно, о чем речь. О ней написаны даже не тома, а библиотеки научной и художественной литературы, сняты фильмы. При этом всегда считалось, что массовая гибель ленинградцев от голода была неизбежна. Блокада же! Читать далее...
Предприниматель: чтобы эстонские зарплаты вышли на уровень Швеции, необходимо одно принципиальное изменение
Предприниматель Индрек Нейвельт удивился, когда узнал, какую прибыль выводят из Эстонии шведские банки; в передаче ETV Hommik Anuga («Утро с Ану») он заявил, что для того, чтобы выйти на уровень шведских зарплат, нам нужно стать хозяевами на собственной земле. Читать далее...
Алена Тедер: меня умиляет азарт, с которым пытаются перенести занятия на девять утра
Начало уроков в школе предлагается перенести на девять утра. Нужен ли нам очередной эксперимент? Своим мнением с Rus.Postimees поделилась опытный педагог Алена Тедер. Читать далее...
Тянак занял третье место на Гран-при Монако
Несмотря на быструю езду в заключительный день ралли Монте-Карло, Отть Тянак не смог вернуться на первую строчку протокола ралли. Утешением нашему спортсмену может послужить то, что в конце концов на третье место он все-таки забрался. Читать далее...
Машины этой марки угоняют в Эстонии чаще всего
В прошлом году любимой маркой автомобильных воров, как и в предыдущем году, осталась Volkswagen. При этом количество угонов продолжает снижаться. Читать далее...
Два взрыва в церкви на Филиппинах: десятки погибших
Два взрыва прогремели в воскресенье, 27 января, во время службы в католическом соборе в городе Джоло в провинции Сулу на юге Филиппин. По данным AP, в результате этих взрывов погибли по меньшей мере 27 человек, еще 77 получили ранения. Читать далее...
Внимание, водители! Снегопад существенно ограничит видимость на дорогах
Центр управления движением предупреждает о ночном снегопаде, который существенно ограничит видимость на дорогах. Читайте далее...
В 14-этажном доме в Перми произошло обрушение перекрытия. Эвакуировано свыше 150 человек
Свыше 150 жителей, по уточненным данным, эвакуированы из пермской многоэтажки, где в воскресенье на техническом этаже рухнуло перекрытие. Читайте далее...
Под колеса поезда Таллинн-Тарту попал лось
Поезд, выехавший сегодня в 16.37 из Таллинна в Тарту (рейс 214), опаздывает, поскольку под колеса попал лось. Читайте далее...
Прогноз до четверга: на Эстонию обрушится снегопад, а потом погода стремительно изменится
По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидаются снегопады, гололедица и постепенное потепление. Читайте далее...
Галерея: в результате взрыва в Гааге обрушилась часть жилого дома
В жилом доме в Гааге произошел взрыв. В результате в воскресенье, 27 января, обрушилась часть трехэтажного здания на улице Ян ван дер Хайденстраат. Под обломками могут находиться люди, их число неизвестно, сообщили в пожарной охране. Спасатели уже извлекли трех человек из-под обломков, они доставлены в больницу сообщает в Twitter местное издание Redactie District8. На месте также работают спасатели с собаками. Читайте далее...
Эстонская шпажистка выиграла этап Кубка мира
На этапе Кубка мира в столице Катара Дохе эстонская шпажистка Юлия Беляева в финале со счетом 15:11 выиграла у представительницы Украины Ксении Пантелеевой. Читайте далее...
Из Третьяковки на глазах у посетителей украли картину
Из инженерного корпуса Третьяковской галереи похищена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Читайте далее...
Фото: 70 тысяч человек вышли в Бельгии на марш в поддержку климата
Около 70 тысяч человек вышли в Брюсселе в воскресенье, 27 января, на демонстрацию в поддержку мероприятий по борьбе с глобальным потеплением. Участники марша в поддержку климата требовали от властей принятия более амбициозных и социально-справедливых мер по ограничению выбросов углекислого газа в атмосферу. Демонстрация на эту же тему прошла в Монсе. Читайте далее...