В 14-этажном доме в Перми произошло обрушение перекрытия. Эвакуировано свыше 150 человек

Ранее сообщалось об эвакуации 230 жильцов.

"Все службы сработали оперативно. Пожарные оповестили жильцов, чтобы они покинули квартиры. Пострадавших нет. 151 житель дома, в том числе 31 ребенок эвакуированы. Всего в доме проживает 230 человек", - говорится в сообщении мэрии.

В воскресенье в 13:15 по Москве в 14-этажном кирпичном одноподъездном доме по улице Революции 3/1 в Перми произошло обрушение перекрытия между техническим этажом и крышей дома. В результате инцидента пострадавших нет. В доме 111 квартир, они не повреждены.

Люди размещаются в местной гимназии, маневренном фонде и у родственников.

Во время первоначального обследования предварительно установлено, что несущие конструкции здания и кровли не повреждены. Угроза обрушения дома отсутствует.

Прогнозируется, что обследование дома будет проводиться до понедельника.