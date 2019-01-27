Пн, 28.01.2019
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Под колеса поезда Таллинн-Тарту попал лось
Смотрите, какие рейсы задерживаются

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Поезд Elron. Иллюстративное фото.

ФОТО: SANDER ILVEST/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Поезд, выехавший сегодня в 16.37 из Таллинна в Тарту (рейс 214), опаздывает, поскольку под колеса попал лось, передает Postimees.

Руководитель отдела маркетинга и коммуникации Elron Марийс Адамберг сказала, что под колеса поезда Таллинн-Тарту, недалеко от Аэгвийду, бросился лось, к сожалению, столкновения избежать не удалось. Поезд не сможет двигаться дальше, пока Спасательный департамент не уберет животное с рельсов.

"Это приведет к задержке некоторых поездов восточного направления, оперативную информацию можно найти на сайте Elron www.elron.ee или узнать по круглосуточному телефону 616 0245", - сказала Адамберг.

На сайте Elron отмечено, что опоздать также могут рейсы 418 Таллинн-Аэгвийду (17.05-17.54) и 018 Таллинн-Тарту (17.43-19.40).

Опоздание может составить до 60 минут.

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