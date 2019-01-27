Под колеса поезда Таллинн-Тарту попал лось

Руководитель отдела маркетинга и коммуникации Elron Марийс Адамберг сказала, что под колеса поезда Таллинн-Тарту, недалеко от Аэгвийду, бросился лось, к сожалению, столкновения избежать не удалось. Поезд не сможет двигаться дальше, пока Спасательный департамент не уберет животное с рельсов.