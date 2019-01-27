На кухню просочился дым: спасатели не смогли установить причину

К счастью, ничего страшного не произошло: владелец квартиры развел в плите огонь, однако дым пошел не в трубу, а стал просачиваться между плитой и трубой просачиваться в кухню. Приехавшие на место происшествия спасатели из Аравете и Тапа нашли щель, однако точную причину установить не смогли. Теперь владельцу квартиры необходимо срочно связаться с трубочистом, чтобы решить эту проблему.