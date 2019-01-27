Фото: 70 тысяч человек вышли в Бельгии на марш в поддержку климата

Около 70 тысяч человек вышли в Брюсселе в воскресенье, 27 января, на демонстрацию в поддержку мероприятий по борьбе с глобальным потеплением. Участники марша в поддержку климата требовали от властей принятия более амбициозных и социально-справедливых мер по ограничению выбросов углекислого газа в атмосферу. Демонстрация на эту же тему прошла в Монсе, передает Deutsche Welle.