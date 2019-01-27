Пн, 28.01.2019
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Фото: 70 тысяч человек вышли в Бельгии на марш в поддержку климата

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Марш в поддержку климата в Брюсселе.

ФОТО: STEPHANIE LECOCQ / EPA

Около 70 тысяч человек вышли в Брюсселе  в воскресенье, 27 января, на демонстрацию в поддержку мероприятий по борьбе с глобальным потеплением. Участники марша в поддержку климата требовали от властей принятия более амбициозных и социально-справедливых мер по ограничению выбросов углекислого газа в атмосферу. Демонстрация на эту же тему прошла в Монсе, передает Deutsche Welle.

Это уже вторая подобная акция в стране. Первая состоялась в Брюсселе 2 декабря минувшего года. Кроме того, молодые жители Бельгии активно участвуют в международной инициативе по защите климата "Пятницы для будущего". Десятки тысяч студентов и школьников из разных стран регулярно участвуют в этой акции, пропуская занятия.

25 января демонстрация в рамках проекта "Пятницы для будущего" прошла в Берлине. Съехавшиеся со всей Германии школьники прошли от здания министерства экономики ФРГ к ведомству федерального канцлера. Многие из них держали в руках самодельные плакаты, призывающие политиков отнестись к климатическому кризису со всей серьезностью и принять решения, позволяющие остановить изменение климата.

По данным организаторов, в акции участвовали около 10 тысяч человек. Полиция сообщила, что участников было примерно вдвое меньше.

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