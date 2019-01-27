Пн, 28.01.2019
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На улицы Парижа против "желтых жилетов" вышли "красные шарфы"

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Акция "красных шарфов" на улицах Парижа.

ФОТО: ISA HARSIN/SIPA / ISA HARSIN/SIPA

В Париже, в воскресенье, 27 января, прошла акция движения "красные шарфы", противопоставляющих себя протестному движению "желтые жилеты". Как сообщило агентство AFP, в демонстрации против насилия приняли участие около 10 тысяч человек, что несколько меньше, чем планировали организаторы, передает Deutsche Welle.

Демонстрация стартовала от площади Нации. Участники акции скандировали "Да - демократии, нет - революции". Как передают французские СМИ, на некоторых демонстрантах были надеты футболки с надписями типа "Я люблю мою республику" или "Остановить насилие". Участники несли флаги Франции и Евросоюза.

Инициатором акции выступил инженер из Тулузы Лоран Сулье, близкий по своим политическим взглядам к партии "Вперед, Республика!" президента Франции Эмманюэля Макрона. Как отмечает агентство dpa, "красные шарфы" не поддерживают напрямую политику французского правительства, но выступают в защиту демократии и институтов власти в стране.

Акции "желтых жилетов", изначально вызванные возможным ростом цен на топливо, продолжаются уже 11 недель подряд. Они собирают десятки тысяч человек в различных городах Франции и регулярно приводят к стычкам протестующих с правоохранительными органами. 

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