На улицы Парижа против "желтых жилетов" вышли "красные шарфы"

Демонстрация стартовала от площади Нации. Участники акции скандировали "Да - демократии, нет - революции". Как передают французские СМИ, на некоторых демонстрантах были надеты футболки с надписями типа "Я люблю мою республику" или "Остановить насилие". Участники несли флаги Франции и Евросоюза.

Инициатором акции выступил инженер из Тулузы Лоран Сулье, близкий по своим политическим взглядам к партии "Вперед, Республика!" президента Франции Эмманюэля Макрона. Как отмечает агентство dpa, "красные шарфы" не поддерживают напрямую политику французского правительства, но выступают в защиту демократии и институтов власти в стране.