Михаил Герц: в какой бы стране я ни жил, я остаюсь эстонским дирижером

С большим симфоническим оркестром Спивакова один из наиболее многообещающих молодых дирижеров Эстонии работает уже не впервые. Своей молодостью, талантом и жгучим интересом к музыке Михаил Герц быстро покоряет искушенный зал. Холодный январский вечер не стал исключением. Это был триумф австрийской музыкальной классики и российской исполнительской школы в эстонской подаче.

После концерта в интервью Rus.Postimees Михаил Герц рассказал, сколько места в его сердце по-прежнему принадлежит родному Таллинну (Герц – сын известного эстонского баритона Ясси Захарова и концертмейстера Зои Герц), что для него значит жить и работать за границей и быть причастным к большой культуре.

– Насколько важным этапом в вашей творческой биографии является сотрудничество с Национальным филармоническим оркестром России? Что вас связывает с коллективом Спивакова?

– Национальный филармонический оркестр России был для меня первым большим международным дебютом в моей карьере в 2015 году. Тогда Владимир Спиваков, будучи членом жюри конкурса дирижеров в Лондоне, в котором я был участником, пригласил меня к своему оркестру. С тех пор я регулярно выступаю с его коллективом. Кроме ежегодных концертов в Москве, я дирижировал этим оркестром на гастролях в Германии, Швейцарии и России, так что это сотрудничество для меня очень важно.

Я искренне восхищаюсь Владимиром Теодоровичем, сумевшим создать такой оркестр, где музыканты играют с огромной отдачей и царит удивительная атмосфера. Помимо музыки, я восхищаюсь тем, как он помогает детям (и не только) через свой благотворительный фонд. Для меня Спиваков – огромный пример.

– Как часто вы бываете в Таллинне? И насколько он вам по-прежнему близок?

– Признаюсь, что довольно редко, два-три раза в году, в зависимости от проходящих концертов с моим участием.

Но Эстония мне, конечно-же, по-прежнему очень близка. Тут я родился, учился, начал работать. Тут у меня друзья и родители. В какой бы стране я ни жил и ни выступал, я остаюсь эстонским дирижером.

– С какой страной вы наиболее тесно связаны на данном этапе вашей жизни?

– По количеству концертов получается, что с Германией, где я сейчас живу, и с Францией. Много сотрудничаю и с Россией, где я регулярно выступаю. Эти три страны в культурном плане очень тесно связаны друг с другом. Я много читаю, мне нравится изучать культурные связи. Например то, насколько хорошо французские композиторы-импрессионисты знали музыку Балакирева и Римского-Корсакова (у которых, кстати, учились и многие эстонские композиторы). Они в свою очередь очень высоко ценили музыку Моцарта, Бетховена. Такие же параллели можно провести в живописи и литературе.

Мне хочется думать, что я тоже причастен к этой большой культуре с огромной традицией.

– Что для вас первично в вашей карьере за рубежом, в том числе в России?

– Самое главное - держать и с каждым концертом повышать свою планку. Это непросто и означает, что надо много работать, непрерывно учить ноты незнакомых произведений (а их еще очень много!). Но я очень люблю свою профессию и всегда делаю это с удовольствием.

– Назовите несколько знаковых для вас проектов в текущем году…

– Например, мое выступление с очень хорошим польским оркестром «Симфония Варсовия» в Нанте (Франция) на фестивале «Сумасшедшие дни». После этого я продолжу дирижировать во Франции, но уже в театре Сент-Этьена – и на этот раз французской оперой «Данте». В целом, для меня каждый проект – знаковый. И не важно, где я выступаю. Моя цель - чтобы от моих концертов у публики всегда оставались яркие впечатления.

Справка: 34-летний Михаил Герц – финалист III Международного конкурса дирижеров им. Светланова в Париже, некогда дирижер Эстонской национальной оперы. На международной музыкальной арене он сделал себе имя после ряда успешных дебютов с ведущими оркестрами мира. В настоящее время востребован лучшими театрами и оркестрами Европы. Свободно говорит на семи языках – английском, немецком, французском, итальянском, испанском, русском и эстонском.