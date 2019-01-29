Криолиполиз — похудение холодом всего за 40 минут!

Эта процедура помогает убрать с проблемной зоны ДО 25% ЖИРА всего за 1 сеанс. И у нее нет побочных эффектов и серьезных противопоказаний.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Группой ученых Гарвардской медицинской школы было доказано, что снижение температуры подкожной жировой клетчатки приводит к естественной гибели жировых клеток .

Создатели криолиполиза получили множество премий, а сам метод удостоился звания «Лучшая Процедура по телу» за 2014 год по версии престижного американского специализированного журнала New Beauty.

ЧТО ТАКОЕ КРИОЛИПОЛИЗ?

Из самого названия ясно, что воздействующим фактором является холод. «Крио» означает «холод», «липо» – жир, а «лизис» – «разрушение». Криолиполиз – разрушение жировых клеток под воздействием холода.

При этом охлаждается именно подкожный слой жира, а не кожа или внутренние органы.

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КАК ПРОИСХОДИТ ПРОЦЕДУРА?

На обрабатываемый участок накладывается гелиевая антифризная салфетка, которая защищает кожу от переохлаждения .

Затем при помощи специальной насадки жировая складка затягивается вакуумом. При этом жировые клетки в зоне воздействия лишаются доступа кислорода. Затем подключают холод.

При достижении температуры -5С начинается процесс расщепления жировых тканей - липолиза.

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Процедура длится 40 минут. Она комфортна и абсолютно безболезненна. Все это время можно полностью расслабиться и даже поспать или поработать с ноутбуком.