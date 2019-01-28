Штраф до 400 евро: на видео засняли водителя, лень которого может ему дорого обойтись

Похожую фотографию сугроба на колесах Postimees уже публиковал несколько лет назад, и это вызвало много вопросов у читателей: можно ли вообще так делать и наказуемо ли это?

Руководитель службы дорожного движения Пыхьяской префектуры Сирле Лойго тогда сказала, что согласно Закону о дорожном движении, прежде чем сесть за руль автомобиля, водитель должен убедиться, что техническое состояние транспортного средства позволяет выезжать на дорогу, не подвергая опасности ни себя, ни окружающих. Перед началом движения необходимо убедиться, что у автомобиля очищены фары, регистрационные знаки, а также находящиеся в поле зрения водителя окна и зеркала.

«На фотографии видно, что как минимум задние окна не очищены и поэтому у водителя ограничено поле зрения. Но куда важнее то, что при торможении или разгоне этот снег может скатиться на его лобовое стекло или на стекло едущего сзади автомобиля. На большой скорости снег будет слетать с машины, что существенно ограничит видимость едущих сзади», - сказала Лойго.

«В любом случае подобный поступок можно назвать наплевательским по отношению к остальным участникам движения. В худшем случае этот сугроб может спровоцировать ДТП либо подвергнуть опасности пешехода», - отметила она.