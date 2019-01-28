Пн, 28.01.2019
"Может быть, тогда уже следовало бы отменить и домашние задания? Но все ведь при этом понимают, что хороший результат зависит от тренинга". Алена Тедер

Видео: оползень разрушил гостиницу, в которой гуляли свадьбу сто человек

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Оползень в Перу.

ФОТО: Indeci / ZUMAPRESS.com

В Перу 15 человек стали жертвами трагедии на свадьбе. В Андах на юго-востоке страны оползень накрыл гостиницу, где проходило бракосочетание.

Камни снесли заграждение, построенное на склоне именно для защиты от оползней. Конструкция затем проломила стену отеля, из-за чего обрушилась и крыша. В здании находились более ста человек. По данным полиции, в момент трагедии около половины из них оказались как раз рядом с рухнувшей стеной, передает Euronews.

29 гостей серьёзно пострадали, спасателям пришлось доставать их из-под завалов. Не исключается, что под обломками могут оставаться люди.

Причиной схода оползня могли стать проливные дожди, которые не прекращались в регионе в течение нескольких недель.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ