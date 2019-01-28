Видео: оползень разрушил гостиницу, в которой гуляли свадьбу сто человек

Камни снесли заграждение, построенное на склоне именно для защиты от оползней. Конструкция затем проломила стену отеля, из-за чего обрушилась и крыша. В здании находились более ста человек. По данным полиции, в момент трагедии около половины из них оказались как раз рядом с рухнувшей стеной, передает Euronews.