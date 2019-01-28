Пн, 28.01.2019
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В Ласнамяэ горит мебельный склад
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Сегодня в 10.55 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в столичном районе Ласнамяэ на складе, находящемся на улице Вессе, пишет Postimees.

По предварительным данным, люди не пострадали, все работники эвакуированы из здания.

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, печь типа булерьян подожгла крышу склада и все здание заполнилось густым дымом.

Спасатели приставили к стене здания лестницу, чтобы можно было подобраться к крыше. Ведутся работы по тушению. Пожар полыхает на чердаке на площади 12 на 15 метров.

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