В Ласнамяэ горит мебельный склад

По предварительным данным, люди не пострадали, все работники эвакуированы из здания.

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, печь типа булерьян подожгла крышу склада и все здание заполнилось густым дымом.

Спасатели приставили к стене здания лестницу, чтобы можно было подобраться к крыше. Ведутся работы по тушению. Пожар полыхает на чердаке на площади 12 на 15 метров.