Как бороться с фейками

В 2017 году fake news стало словом года, о котором внезапно заговорили все. Это стало любимым выражением президента США Дональда Трампа, многие другие называли фейки угрозой для демократии и безопасности государств.

- Лживые новости существуют уже тысячи лет. Почему о них начали говорить в мире именно после выборов в Америке и Брекзита?

- Потому что сложилось ложное впечатление, что fake news оказали решающее влияние на исход президентской кампании в США и на голосование по Брекзиту. Это серьезное преувеличение. Дело было в других обстоятельствах, которые определили победу Трампа или решение о Брекзите, но те люди, которые проиграли, никогда не признают свою неправоту; так, например, Хиллари Клинтон не признает, что выбрала неправильную стратегию.

Поэтому люди ищут объяснения зачастую конспирологического характера: были некие силы, которые с помощью fake news и манипуляций смогли решающим образом повлиять на массовые настроения. Нежелание признать очевидное и найти простое объяснение собственным поражениям толкает людей на поиск конспирологических объяснений. Если верить цифрам, опубликованным американскими СМИ, о покупке русскими фейковых аккаунтов, выясняется, что русские потратили примерно 2-3 миллиона долларов. Трамп же на кампанию в социальных сетях тратит каждый месяц более 70 миллионов долларов. Нельзя отрицать того, что русские, конечно, пытались каким-то образом поучаствовать в президентской кампании, но нелепо утверждать, что они оказали решающее влияние с помощью fake news.

Все используют фейковые новости; свое влияние они получили благодаря технологическому сдвигу. Раньше, когда человек читал газету или смотрел телевизор, он мог газету отложить, а телевизор выключить. Но социальные сети сопровождают нас все время; это связано с квазинаркотической зависимостью человека от них. Влияние социальных сетей и новостей, которые в них циркулируют, усилилось.

- По каким признакам можно распознать fake news?

- По фантастичности сюжета. Фейковые новости звучат интереснее настоящих, они включают в себя фантастическое объяснение, интерпретацию, ложный факт. К сожалению, правда незамысловата, скучна и утомительна. Люди жаждут сенсации. Есть такое правило: дурные новости и сенсации должны находится в соотношении 3/1 или 4/1 к хорошим новостям. В социальных сетях человек вообще может создавать свои новости, и никто не будет его проверять, потому что социальные сети создают эффект «дружеской беседы»: уровень доверия выше, люди воспринимают общение в соцсетях как общение с друзьями. Нужно принимать различные декларации по борьбе с фейковыми новостями, но нужно отдавать себе отчет, что мы вступили в постмодернистскую реальность, и нам приходится в ней жить. Можно, конечно, попытаться выстроить заслон на пути иностранных fake news; на Западе часто считают, что за распространением лживых новостей стоит Россия. Это удобное объяснение, хотя возможности России не столь велики.