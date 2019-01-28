Фото: полиция ищет водителя, который врезался в припаркованную машину и сбежал

В восемь утра 25 января было обнаружено, что минувшей ночью водитель, личность которого до сих пор не установлена, врезался в припаркованный перед домом на перекрестке улиц Марта и Калеви в Тарту белый Renault Clio.
Виновник не сообщил о случившемся ни в полицию, ни владельцу помятого автомобиля, передает Tartu Postimees.
Тех, кто владеет информацией об этом инциденте или водителе-виновнике, просят позвонить в полицию по телефону 730 8814 или написать на электронную почту louna.ate@list.politsei.ee.