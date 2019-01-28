А туда ли мы идем: коалиция центристов и реформистов не будет стабильной

За минувшие после падения Страны Советов десятилетия, в предвыборных лозунгах мало что поменялось. Просто теперь вождей стало больше.

Вот готовы же были, например, ныне возглавляющие правительство центристы ввести ступенчатый (он же прогрессивный) подоходный налог, чтобы бедные стали хоть немного богаче, а богатые – чуть беднее. Или даже предоставить гражданство «серопаспортникам» в упрощенном порядке. Но… партнеры по коалиции не дали! Чего уж тогда требовать от тех, кто в оппозиции?

Поэтому гораздо более продуктивным мне представляется оценка того, что мы имеем, к чему мы уже пришли. Разговоры о светлом будущем – особенно в бодряческой пропагандистской тональности – это одно большое ничто. Его еще нет, и будет ли оно вообще – неизвестно. Вспомним хотя бы булгаковского Михаила Берлиоза, уверявшего, что точно знает свое будущее, если только ему на голову не упадет кирпич. Кирпич не упал, но много ли от этого выиграл несчастный председатель МАССОЛИТa? Тогда как прошлое – это уже навсегда.

Как наркомовские 100 грамм

Скажем, бесплатный общественный транспорт. Поставим вопрос с немыслимой принципиальностью и непримиримой остротой: а имели бы мы это сейчас, не прими те же центристы волевое решение в масштабах одного отдельно взятого города, где они властвовали безраздельно и могли не дожидаться согласия партнеров? Ответ очевиден: вряд ли!

Можно до хрипоты спорить, насколько экономически целесообразным был этот шаг. Но факт остается фактом: сегодня вслед за Таллинном на такую систему перешли уже практически все местные самоуправления. Заразительным оказался как раз не дурной, а добрый пример. Что же касается экономики… Социальная сфера затратна по определению, здесь выгода вычисляется не простой арифметикой.

Или другой популистский шаг, опять же центристов, – выплата таллиннским пенсионерам ко дню рождения «сависааровских тысячи крон» (по аналогии с «наркомовскими ста граммами»), которые после денежной реформы поэтапно превратились в сто евро. Сегодня многие муниципалитеты тоже изыскивают в своих бюджетах возможность пойти этой верной дорогой…

С другой стороны: царившая до центристов партия Андруса Ансипа провела – в лучшие годы своего правления – ряд шоковых, но оказавшихся очень полезными для экономики реформ. Например, нулевая ставка подоходного налога для предприятий, введение иных преференций для крупного капитала. Могла ли на такие меры пойти тогдашняя Центристская партия? Сомнительно. Но если бы всего этого не было сделано, то не удалось бы создать тот базис, который позволил впоследствии осуществить социально значимые меры.

Зато сегодня в программе центристов немалое место занимают меры вполне либерального толка (налоговые льготы для добросовестного бизнеса; ориентация на формирование и развитие среднего класса и др.). А у реформистов проскальзывают ощутимые намеки на готовность решать социальные проблемы.

Политическая система Эстонии за три истекших десятилетия сложилась таким образом, что возникло достаточно устойчивое равновесие. В конце 1980-х два умных и дальновидных политика решили создать свои партии. Один из них (Эдгар Сависаар) сделал ставку на популизм, второй (Сийм Каллас) – на жесткий прагматизм. В выигрыше оказалось все общество. Сегодня мы имеем двухполюсное устройство, то есть наиболее устойчивое равновесие в лице двух взаимодополняющих политических сил. Что-то вроде двухпартийных систем США (демократы vs республиканцы) и Великобритании (лейбористы vs консерваторы).

Им нельзя входить в одну коалицию – такой тандем не будет стабильным по определению. Двум медведям не ужиться в одной берлоге.

Да, собственно, это уже было доказано на практике. Они должны периодически сменять друг друга у кормила власти. Желательно – с более частой повторяемостью, чем до сих пор. При этом остальные партии – это система сдержек и противовесов. Но не более того. Если верх возьмет какая-нибудь из ныне маргинальных, но начавших вдруг стремительно набирать очки (например, Консервативная народная партия Эстонии), случится если не катастрофа, то большая беда – как минимум.