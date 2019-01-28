А туда ли мы идем: коалиция центристов и реформистов не будет стабильной

Время от времени в обществе вспыхивает дискуссия на тему «А туда ли мы движемся?». И всякий раз в результате оказывается: не туда! Поводом для начала такой дискуссии может послужить что угодно. Скажем, дата Поющей революции или принятия Декларации о суверенитете… Или вот, как сейчас – накал предвыборных баталий: где это мы все вдруг оказались и кто это нас сюда завел? А главное – как нам из этого всего выбраться?
Back to USSR?
Хлопотно это все как-то, тревожно… То ли дело в былые времена: никому и в голову не пришло бы задавать такие странные вопросы. Над нами гордо реял образ вождя, который, лукаво прищурив свои добрые, умные и чуть усталые глаза и приложив ладонь к козырьку своей самой демократичной в мире кепки, уверенно успокаивал нас: «Верной дорогой идете, товарищи!» Порой, в припадке креатива, иной бунтарь позволял себе дерзкое отступление от канона, формулируя начало лозунга вызывающе оригинально: «Правильным путем…» (далее по тексту). Я даже видел потрясающий своим диссидентством плакат, на котором над фразой о пути-дороге парил другой наш Ильич – Леонид Брежнев. Правда, уже без кепки, но тоже с добрым прищуром и с приветственным жестом.
Как тонко (и уже довольно давно) пообещал Евгений Евтушенко, пришли иные времена, взошли иные имена… И уже не кто-то из Ильичей ласково, но одиноко улыбается и подмигивает нам с гигантских – размером в дом – транспарантов (слово «баннер» тогда еще не знали), а десятки и сотни не менее ласковых, но гораздо более упитанных вождей поодиночке, попарно, а то и целыми группами неотступно глядят, точнее – следят за нами со всех столбов, фасадов и растяжек.
Нынче, правда, велено все эти броские наружные парсуны с насиженных ими мест поснимать: закон о предвыборной агитации велит, однако! Но всякий закон, как известно, – что дышло, куда повернул, туда и вышло. Нельзя на стенах, но можно на движущихся носителях и внутри помещений, так что никуда от их всевидящего ока не спрятаться, не скрыться.
В принципе-то, если сделать скидку на неологизмы, вошедшие в наш лексикон за минувшие после падения Страны Советов десятилетия, в предвыборных лозунгах мало что поменялось. Просто теперь вождей стало больше, да в повседневном обиходе прочно обосновались такие понятия, как акциз, социально ориентированная экономика, права человека (чур меня!) и ряд других, о которых прежде рядовой обыватель если и имел представление, то весьма смутное.
А так-то все нынешние лозунги тоже сводятся к утверждению, что мы идем верным путем, а если где-то в чем-то и чуть-чуть ошибаемся, то они – наши лидеры с плакатов – готовы нас поправить и вывести на правильную дорогу.
Благими намерениями…
Анализировать предвыборные программы партий и отдельных политических бройлеров, а паче того – оценивать их реалистичность с точки зрения выполнимости – занятие благородное, но абсолютно неблагодарное. Потому что все равно по прошествии какого-то времени обязательно окажется, что в силу, несомненно, объективных причин выполнить то или иное предвыборное обещание не представляется возможным. Если, конечно, вообще данная конкретная партия/личность получит необходимое для реализации своих планов количество мест в парламенте.
За минувшие после падения Страны Советов десятилетия, в предвыборных лозунгах мало что поменялось. Просто теперь вождей стало больше.
Вот готовы же были, например, ныне возглавляющие правительство центристы ввести ступенчатый (он же прогрессивный) подоходный налог, чтобы бедные стали хоть немного богаче, а богатые – чуть беднее. Или даже предоставить гражданство «серопаспортникам» в упрощенном порядке. Но… партнеры по коалиции не дали! Чего уж тогда требовать от тех, кто в оппозиции?
Поэтому гораздо более продуктивным мне представляется оценка того, что мы имеем, к чему мы уже пришли. Разговоры о светлом будущем – особенно в бодряческой пропагандистской тональности – это одно большое ничто. Его еще нет, и будет ли оно вообще – неизвестно. Вспомним хотя бы булгаковского Михаила Берлиоза, уверявшего, что точно знает свое будущее, если только ему на голову не упадет кирпич. Кирпич не упал, но много ли от этого выиграл несчастный председатель МАССОЛИТa? Тогда как прошлое – это уже навсегда.
Как наркомовские 100 грамм
Скажем, бесплатный общественный транспорт. Поставим вопрос с немыслимой принципиальностью и непримиримой остротой: а имели бы мы это сейчас, не прими те же центристы волевое решение в масштабах одного отдельно взятого города, где они властвовали безраздельно и могли не дожидаться согласия партнеров? Ответ очевиден: вряд ли!
Можно до хрипоты спорить, насколько экономически целесообразным был этот шаг. Но факт остается фактом: сегодня вслед за Таллинном на такую систему перешли уже практически все местные самоуправления. Заразительным оказался как раз не дурной, а добрый пример. Что же касается экономики… Социальная сфера затратна по определению, здесь выгода вычисляется не простой арифметикой.
Или другой популистский шаг, опять же центристов, – выплата таллиннским пенсионерам ко дню рождения «сависааровских тысячи крон» (по аналогии с «наркомовскими ста граммами»), которые после денежной реформы поэтапно превратились в сто евро. Сегодня многие муниципалитеты тоже изыскивают в своих бюджетах возможность пойти этой верной дорогой…
С другой стороны: царившая до центристов партия Андруса Ансипа провела – в лучшие годы своего правления – ряд шоковых, но оказавшихся очень полезными для экономики реформ. Например, нулевая ставка подоходного налога для предприятий, введение иных преференций для крупного капитала. Могла ли на такие меры пойти тогдашняя Центристская партия? Сомнительно. Но если бы всего этого не было сделано, то не удалось бы создать тот базис, который позволил впоследствии осуществить социально значимые меры.
Зато сегодня в программе центристов немалое место занимают меры вполне либерального толка (налоговые льготы для добросовестного бизнеса; ориентация на формирование и развитие среднего класса и др.). А у реформистов проскальзывают ощутимые намеки на готовность решать социальные проблемы.
Политическая система Эстонии за три истекших десятилетия сложилась таким образом, что возникло достаточно устойчивое равновесие. В конце 1980-х два умных и дальновидных политика решили создать свои партии. Один из них (Эдгар Сависаар) сделал ставку на популизм, второй (Сийм Каллас) – на жесткий прагматизм. В выигрыше оказалось все общество. Сегодня мы имеем двухполюсное устройство, то есть наиболее устойчивое равновесие в лице двух взаимодополняющих политических сил. Что-то вроде двухпартийных систем США (демократы vs республиканцы) и Великобритании (лейбористы vs консерваторы).
Им нельзя входить в одну коалицию – такой тандем не будет стабильным по определению. Двум медведям не ужиться в одной берлоге.
Да, собственно, это уже было доказано на практике. Они должны периодически сменять друг друга у кормила власти. Желательно – с более частой повторяемостью, чем до сих пор. При этом остальные партии – это система сдержек и противовесов. Но не более того. Если верх возьмет какая-нибудь из ныне маргинальных, но начавших вдруг стремительно набирать очки (например, Консервативная народная партия Эстонии), случится если не катастрофа, то большая беда – как минимум.
И теперь – о самом главном. Мы пришли туда, куда мы пришли. Поверьте, это не самое плохое место. Хватило бы нам ума и воли сохранить тот же вектор движения. Иначе вопрос «а такую ли Эстонию мы хотели?» перестанет быть риторическим.