«На двери только небольшая вмятина»: история о том, как покупка подержанной Audi Q7 обернулась головной болью

Согласно решению комиссии, опубликованному на ее сайте, предприятие Papek Trade OÜ продало клиенту автомобиль Audi Q7 за 7999 евро. По словам продавца, единственным недостатком машины была небольшая вмятина на кузове. В действительности же оказалось, что у автомобиля имеются серьезные технические неисправности.

Как заверил клиент, перед покупкой продавец сообщил, что единственным недостатком машины является вмятина на двери. Практически сразу после покупки машина перестала заводиться. Клиент отвез машину в мастерскую, где было установлено, что в замене нуждается турбина, стартер, корпус масляного фильтра и комплект цепи ГРМ.

Неприятный сюрприз клиента ожидал и при прохождении техосмотра. На одометре красовался пробег в 334 737 км, но, согласно данным электронной базы Департамента шоссейных дорог, два года назад он составлял 582 987 км.

Клиент сообщил, что за свой счет поменял стартер, корпус масляного фильтра и комплект цепи ГРМ, за что он заплатил 2124 евро. Продавцу была отправлена письменная претензия, но ответа на нее не последовало.

Оказавшийся в неприятном положении клиент хотел получить от продавца потраченные на ремонт деньги, либо вернуть автомобиль или получить 50 процентов от стоимости машины, то есть 4000 евро. Таким образом общая сумма, которую хотел получить клиент, составила 6124 евро.

Продавец так и не ответил на запросы комиссии.

По мнению комиссии, требование клиента следует удовлетворить. Комиссия тщательно ознакомилась с материалами дела, отметив, что если в течение полугода у купленного автомобиля выявлен недостаток, который не позволяет использовать транспортное средство по его прямому назначению, то продавец мог скрыть информацию о неисправности от покупателя.

Также комиссия сочла, что показали одометра автомобиля являются важным обстоятельством, влияющим на заключение договора. Пробег позволяет покупателю оценить техническое состояние автомобиля и возможные расходы. Также показания пробега ощутимо влияют на цену машины.