"Формулу-1" снова выставляют на продажу

Liberty приобрела Формулу-1 в 2016 году и в 2017-м назначила Чейза Кэри руководителем серии, заменив Берни Экклстоуна, который до продажи являлся владельцем коммерческих прав Королевских гонок.

«Liberty изучает сценарии, которые уменьшат её долю в автогонках», — говорится в статье издания. Сделка Liberty по приобретению Формулы-1 в 2016 году оценивалась в $ 8 млрд.

Отмечается, что 88-летний Экклстоун может выкупить Формулу-1 обратно «за долю» от этой цены. «До сих пор я не видел ничего, что имело бы смысл. Liberty делают почти всё неправильно», — сказал недавно Экклстоун.