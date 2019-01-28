Нужно ли запрещать? Пушные фермы и так на коленях

Если посмотреть на экономические результаты эстонских пушных фабрик последних лет, кажется, что запрет, которого требуют защитники животных, и не нужен. Эта сфера деятельности так и так взяла курс на снижение. Или еще удастся что-то спасти? - задался вопросом Postimees.
Эстония никогда не была так близко к закрытию пушных фабрик, как несколько дней назад. Для принятия соответствующего закона в парламенте не хватило всего четыре голоса. И хотя судьба фермеров висела на волоске, это далеко не самое худшее, перед лицом чего они оказались в последние годы.
Сокращения не прекращаются
«Прошлый год был очень печальным,- говорит руководитель крупнейшей в Эстонии пушной фермы Balti Karusnahk AS Марге Тийдус. - Точный ущерб еще не подсчитан, но год был очень плохим». Но нужно добавить, что до прошлого было еще три черных года, когда расположенная под Кейла ферма на 4000 животных понесла убытки на 4,5 миллиона евро. На шее висит и долг по налогам в 6500 евро.
В чем же дело? По словам Тийдус, у убытков две причины. Во-первых, и это не сюрприз, пушной бизнес в Эстонии очень жестко отрегулирован. Последние новые ограничения и нормы для ферм вступили в силу в начале 2017 года. После этого Balti Karusnahk должен был сменить старые клетки на более просторные, чтобы животные могли спрятаться и полежать на полках. Обновить пришлось и забор, и водяную систему. Все это означало миллионные инвестиции.
Примерно в это же время, и эт, во-вторых, обвалился рынок, и мех стало некуда продавать. Тогда прозвучала реплика: все эстонские заводчики подчеркивают, что пушной бизнес идет по иным рельсам, чем мировая экономика. Если глобальная экономика падает, как это было 2008-2009 годах, то бизнес заводчиков пушных зверей процветает. Когда в экономиеи все хорошо, падают фермы. «Так было всегда», - подтверждает Тийдус.
В последние хорошие годы – 2014-2015 – на мировом рынке произошло серьезное перепроизводство. В игру мощно вступил Китай, который до потолка задрал предложения по шкурам плохого качества. Но это снизило конкурентоспособность европейских производителей, которые подчинились жестким требования и регуляциям, и остались с пустыми руками.
Если в 2015 году на Balti Karusnahk в среднем работали 73 человека, то сейчас работников осталось всего 30. Сохраняется опасность, что сокращать и урезать придется еще. Сократилось и количество животных: «Сводим концы с концами, проводим реструктуризации». Если с продажей серебристых и голубых лис сейчас еще как-то справляются, то цены на норку действительно на дне. Но опираясь на прошлые циклы, по словам Тийдус, все же можно питать надежду, через год-два цены все же поднимутся.
В ожидании лучших времен
У других местных заводчиков пушных зверей, которые, правда, в несколько раз меньше, все еще хуже. Многие берут паузу, как объяснил председатель правления Эстонского селекционного объединения заводчиков пушных животных Леандер Праги, которому принадлежит находящаяся в Ноаротси лисья ферма Nuckö, и ничего крупного в последние два года не происходило.
Праги, как и Тийдус, объясняет, что три-четыре года назад в этой области деятельности все было хорошо, но вдруг произошло большое перепроизводство, которое обвалило цены. Работавшие много лет предприниматели, по его словам, уже привыкли к таким крупных спадам. Он привел в пример финское хозяйство с давними традициями, где к спаду относятся очень спокойно: «Эстонец огорчается, когда три месяца находится в минусе: все пропало. А финн спокоен и знает, что настанут лучшие времена».
Поэтому и Праги пытается сохранять оптимизм. И хотя он уже два года не держит животных, его ферма по-прежнему полностью функциональна: «Это означает, что если цены и спрос начнут восстанавливаться, мы за два дня можем запустить ферму. У нас есть рабочие инструменты, оснащение, мы можем сразу нанять людей, если потребуется».
То, что в последние месяцы по поводу запрета ферм пушных животных и маршировали на улицах, и вели дебаты в Рийгикогу, по оценке Праги, нисколько не повлияет на работу ферм и производство. Те, кто еще содержит животных, все равно продает всю свою продукцию за границу - на аукционах в Хельсинки или Копенгагене, откуда она попадает на мировые модные помосты или в магазины одежды. На эстонском рынке остаются крохи.
И хотя защитники животных много раз пытались достучаться до сердец работников ферм, чтобы они отказались от неэтичного бизнеса, по словам Праги, у них от этого проблем не было: «Мне часто звонят знакомые, работающие на финских фермах, которые говорят, что хотят вернуться в Эстонию. Они говорят по 20 минут. К сожалению, пока их взять особо некуда».
Эстонские фермы взяли паузу
В Эстонии четверо крупных заводчиков лис и других пушных зверей. Оборот крупнейшего из них - Balti Karusnahk AS, работающего в Карьякюла – за последние четыре года упал с четырех миллионов до двух. Кроме того, предприятие находилось в глубоком убытке. Nuckö Farm, расположенная в волости Ноаротси Ляэнеского уезда, в 2017 году экономического отчета не подавала. Годом ранее фирма получила маленькую прибыль, в то же время оборот сократился в два раза. Сейчас экономическая деятельность фирмы и работники все равно, что отсутствуют.
У расположенного в волости Йууру заводчика пушных зверей Rooküla Esimene OÜ в прошлом году экономическая деятельность практически отсутствовала. Поэтому возник ущерб на сумму более 100 000 евро. На предприятии сейчас только один работник.
Оборот вильяндимааской фирмы Foximoor OÜ постепенно растет. В 2017 году он составлял почти 25 000 евро. И все же у предприятия возник ущерб в размере 600 евро. Сейчас фирма имеет долг по налогам в размере 331 евро. Официально работников там нет.
Заводчиков шиншилл в Эстонии около десяти. Самый крупный из них Kurna OÜ в последние годы тоже испытывал трудности, но предприятия хотя бы продолжает работать. В 2017 году на аукцион отправили 765 шкурок. Но в последние годы возник и ущерб в размере пары десятков тысяч евро. РМ
Двигатель сельской жизни или ветвь промышленности прошлого?
И хотя опекающие животных организации считают, что разведение пушных животных нужно прикрыть, производители уверены, что эта экономическая ветвь могла бы быть одним из государственных приоритетов, которая в состоянии оживить жизнь на селе.
Занимающийся разведением шиншилл руководитель фирмы Kurna OÜ Аадо Охерд сказал, что разведение пушных животных – это яркий пример круговой экономики, где отходов почти не возникает: производители мясной, куриной и рыбной продукций продают не годящиеся в пищу человеку отходы на корм пушным животным. Мех на 100-процентов разлагается.
«Мы много говорим о том, как заманить в Эстонию иностранные инвестиции и увеличить экспорт, но в то же время не используем те возможности, которые создают наши климатические условия», - отметил Охерд, по словам которого, эстонские сельские регионы идеально подходят для содержания пушных животных.
Поскольку жизнь в сельских регионах хиреет, именно разведение пушных животных могло бы, по его словам, стать одной из возможностей, как заставить сельскую жизнь развиваться. Он сослался на исследования Сельхозпромышленной палаты, из которых выяснилось, что разведение пушных животных отлично подошло бы для Ида-Вирумаа: пробудило бы предпринимательство, создало рабочие места и увеличило доходы от экспорта. «Для создания жизнеспособной программы для разведения пушных животных и политической стабильности мы могли бы взять пример с Финляндии, где разведение пушных животных является государственным приоритетом, поскольку этот сектор обогащает жизнь на селе, а экспорт растет».
А социал-демократ, депутата парламента Барби Пилвре уверена, что в ближайшее время Эстония станет страной, где животных не выращивают и не убивают только из-за из шкуры: «Поддержка этого предложения за годы увеличилась, поэтому можно быть абсолютно уверенными в том, что следующий состав парламента запретит фермы пушных животных».
«Речь идет, прежде всего, об этическом законопроекте, который защищает не только животных, но и многих людей, защитников животных и друзей животных, которым плохо от страданий животных. Разведение пушных животных психологически давит и на работников ферм», - сказала Пилвре.
Мех, по словам Пилвре, это – люксовый товар, который больше не нужен людям, чтобы защититься от холодов, вместо этого появились легкие и современные материалы.