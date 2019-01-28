Нужно ли запрещать? Пушные фермы и так на коленях

Эстонские фермы взяли паузу

В Эстонии четверо крупных заводчиков лис и других пушных зверей. Оборот крупнейшего из них - Balti Karusnahk AS, работающего в Карьякюла – за последние четыре года упал с четырех миллионов до двух. Кроме того, предприятие находилось в глубоком убытке. Nuckö Farm, расположенная в волости Ноаротси Ляэнеского уезда, в 2017 году экономического отчета не подавала. Годом ранее фирма получила маленькую прибыль, в то же время оборот сократился в два раза. Сейчас экономическая деятельность фирмы и работники все равно, что отсутствуют.

У расположенного в волости Йууру заводчика пушных зверей Rooküla Esimene OÜ в прошлом году экономическая деятельность практически отсутствовала. Поэтому возник ущерб на сумму более 100 000 евро. На предприятии сейчас только один работник.

Оборот вильяндимааской фирмы Foximoor OÜ постепенно растет. В 2017 году он составлял почти 25 000 евро. И все же у предприятия возник ущерб в размере 600 евро. Сейчас фирма имеет долг по налогам в размере 331 евро. Официально работников там нет.

Заводчиков шиншилл в Эстонии около десяти. Самый крупный из них Kurna OÜ в последние годы тоже испытывал трудности, но предприятия хотя бы продолжает работать. В 2017 году на аукцион отправили 765 шкурок. Но в последние годы возник и ущерб в размере пары десятков тысяч евро. РМ