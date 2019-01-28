Смотрите, какое уютное гнездышко продается в одном из самых престижных районов Таллинна!

В Каламая ждет новую семью недавно отремонтированная квартира.
В одном из самых престижных районов Таллинна ждет новых владельцев двухкомнатная квартира. Дом, объявление о продаже которого выставлено на портале недвижимости City24, имеет удобную планировку и современный интерьер.
В ходе ремонтных работ квартира обрела не только новый интерьер, но и технику. Кроме того, были заменены трубопровод и электропроводка. При желании покупателя продавец может оставить все имеющиеся в квартире предметы.
Коммунальные расходы умеренные, в морозные зимние месяцы они составляют около ста евро.
Подробнее об этом предложении читайте на портале недвижимости City24.