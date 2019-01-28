Пн, 28.01.2019
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  • Смотрите, какое уютное гнездышко продается в одном из самых престижных районов Таллинна!

Смотрите, какое уютное гнездышко продается в одном из самых престижных районов Таллинна!

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ФОТО: City24

В Каламая ждет новую семью недавно отремонтированная квартира.

В одном из самых престижных районов Таллинна ждет новых владельцев двухкомнатная квартира. Дом, объявление о продаже которого выставлено на портале недвижимости City24, имеет удобную планировку и современный интерьер.

ФОТО: City24

В ходе ремонтных работ квартира обрела не только новый интерьер, но и технику. Кроме того, были заменены трубопровод и электропроводка. При желании покупателя продавец может оставить все имеющиеся в квартире предметы.

ФОТО: City24

Коммунальные расходы умеренные, в морозные зимние месяцы они составляют около ста евро.

ФОТО: City24

Подробнее об этом предложении читайте на портале недвижимости City24.

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