Жестокое убийство в Финляндии: тело жертвы разрезали на куски и сварили

Дома у подозреваемого нашли кости и другие останки жертвы, сообщала передача телеканала MTV3 «Rikospaikka» в конце прошлого года.

Теперь произошедшее прокомментировала и финская Центральная криминальная полиция. По ее сообщению, материалы расследования в конце следующего месяца передадут в прокуратуру. Преступление расследуется по статьям об убийстве и о надругательстве над трупом.

Ведущий следствие Олли Тёйряс не пожелал раскрывать детали преступления, однако отметил, что речь идет о чрезвычайном случае. «У этого преступления необычные признаки, - подтвердил он. – Мы пытались собрать и картографировать всю информацию, которую сумели найти, она содержится в отчете предварительного следствия».

По словам Тёйряса, подозреваемого неоднократно допрашивали, и он рассказал следователям свою версию произошедшего, в том числе объяснив, почему он разрезал тело жертвы на куски. Что именно говорил подозреваемый, следователь не пожелал уточнять.