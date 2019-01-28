Жестокое убийство в Финляндии: тело жертвы разрезали на куски и сварили

В Финляндии подходит к концу расследование жестокого убийства, совершенного в августе прошлого года: согласно подозрению, 43-летний выходец из Ирака, находясь летом в городе Котка в районе Кархувуори, убил другого иракца, разрезал его тело на маленькие кусочки и с целью уничтожения трупа сварил их.
Дома у подозреваемого нашли кости и другие останки жертвы, сообщала передача телеканала MTV3 «Rikospaikka» в конце прошлого года.
Теперь произошедшее прокомментировала и финская Центральная криминальная полиция. По ее сообщению, материалы расследования в конце следующего месяца передадут в прокуратуру. Преступление расследуется по статьям об убийстве и о надругательстве над трупом.
Ведущий следствие Олли Тёйряс не пожелал раскрывать детали преступления, однако отметил, что речь идет о чрезвычайном случае. «У этого преступления необычные признаки, - подтвердил он. – Мы пытались собрать и картографировать всю информацию, которую сумели найти, она содержится в отчете предварительного следствия».
По словам Тёйряса, подозреваемого неоднократно допрашивали, и он рассказал следователям свою версию произошедшего, в том числе объяснив, почему он разрезал тело жертвы на куски. Что именно говорил подозреваемый, следователь не пожелал уточнять.
Подозреваемый и его жертва были знакомы. «Их можно было назвать друзьями. Они знали друг друга и неоднократно встречались. Это два иммигранта», - сказал Тёйряс.