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  • Известная низкими ценами торговая сеть продолжает расширяться в Эстонии

Известная низкими ценами торговая сеть продолжает расширяться в Эстонии

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Магазин Pepco. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

В предстоящую пятницу польская торговая сеть Pepco открывает в тартуском торговом центре Eeden магазин площадью 500 квадратных метров.

В магазине Pepco в Тарту будет представлен широкий ассортимент детской, женской и мужской одежды по доступным ценам, сообщил представитель сети в странах Балтии Александр Чайкадзе.

В розничной сети Pepco более 1500 магазинов в десяти странах Европы. Торговая марка была учреждена в 2004 году, в Польше и за рубежом у предприятия насчитывается более 12 000 работников.

В июне прошлого года первые магазины Pepco были открыты в Таллинне в торговых центрах Nautica и Magistrali, в этом году сеть планирует открыть в Эстонии еще десять магазинов, а в течение трех лет - в общей сложности 30 магазинов.

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