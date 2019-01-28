Известная низкими ценами торговая сеть продолжает расширяться в Эстонии

В магазине Pepco в Тарту будет представлен широкий ассортимент детской, женской и мужской одежды по доступным ценам, сообщил представитель сети в странах Балтии Александр Чайкадзе.

В розничной сети Pepco более 1500 магазинов в десяти странах Европы. Торговая марка была учреждена в 2004 году, в Польше и за рубежом у предприятия насчитывается более 12 000 работников.