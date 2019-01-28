Известная низкими ценами торговая сеть продолжает расширяться в Эстонии

В предстоящую пятницу польская торговая сеть Pepco открывает в тартуском торговом центре Eeden магазин площадью 500 квадратных метров.
В магазине Pepco в Тарту будет представлен широкий ассортимент детской, женской и мужской одежды по доступным ценам, сообщил представитель сети в странах Балтии Александр Чайкадзе.
В розничной сети Pepco более 1500 магазинов в десяти странах Европы. Торговая марка была учреждена в 2004 году, в Польше и за рубежом у предприятия насчитывается более 12 000 работников.
В июне прошлого года первые магазины Pepco были открыты в Таллинне в торговых центрах Nautica и Magistrali, в этом году сеть планирует открыть в Эстонии еще десять магазинов, а в течение трех лет - в общей сложности 30 магазинов.