Скончалась многоратная призерка Олимпиад и чемпионатов мира

Балдычёва родилась в 1947 году. В 1970 году она стала чемпионкой мира, завоевав золотую медаль в эстафете 4 по 5 км в составе сборной СССР. В 1976 году Балдычееа стала чемпионкой Олимпийских игр в Инсбруке (Австрия). Там она также выиграла золотую медаль в эстафете, а в личной гонке на 5 км стала третьей. В 1980 году на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде (США) Балдычёва в составе сборной СССР завоевала серебро в эстафете.