Доцент Дюкского университета в США была понижена в должности из-за того, что попросила студентов говорить по-английски. Ее адресованное студентам из Китая письмо вызвало фурор в соцсетях.
Доцент потеряла должность куратора учебных программ по биостатистике. Университет принес официальное извинение.
Меган Нили, доцент и куратор курса по биостатистике, в своей рассылке студентам пожаловалась на двух учащихся медицинского факультета, которые очень громко разговаривали по-китайски в общественных помещениях.
Письмо Нили не содержало расистских высказываний. Она говорила о двух своих коллегах, которые якобы услышали студентов и хотели записать их имена, чтобы избегать работы с ними над проектами. Таким образом, нежелание говорить по-английски "может иметь непредвиденные последствия" для них самих, писала Нили.
Разговаривать на языке, который понимают не все студенты факультета, - невежливо, так как остальным это может показаться оскорбительным, считает Нили. «Студентам-международникам. [...] ПОЖАЛУЙСТА ПОЖАЛУЙСТА ПОЖАЛУЙСТА постарайтесь свести эти нежелательные последствия к минимуму, когда решаете разговаривать в этом здании на китайском», - написала она (орфография сохранена).