Коллеги Нили, по ее словам, «были разочарованы тем, что эти студенты не воспользовались возможностью улучшить свой английский». «Я призываю вас пользоваться исключительно английским языком, все время пока вы находитесь в здании факультета или в любой другой профессиональной среде», - писала профессор.

Скриншоты письма Нили, попав сначала в студенческую газету, разошлись и по англоязычным, и по китайским соцсетям. Ее упрекали в бесчувственности и расизме, а ее неназванных коллег - в предвзятом отношении к студентам из Китая. Учащихся особенно обеспокоило заявление, что профессора могут выбирать студентов для проектов на основе того, как те себя ведут.

Группа студентов запустила петицию с просьбой проверить заявления доцента. К воскресенью под этой просьбой подписались две тысячи человек, включая студентов других университетов.

В китайском аналоге «Твиттера» Weibo тем временем расходится хэштег «в Дюкском университете запретили китайский». Пользователи делятся данными Нили, обвиняя ее в расизме. Однако многие студенты университета, приехавшие в США из Китая, сказали Би-би-си, что поддерживают Нили и расисткой ее не считают.

Некоторые согласны с тем, что громкие разговоры на других языках могут беспокоить англоязычных студентов.