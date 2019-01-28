Мировой авторынок впервые за девять лет показал спад продаж

По итогам 2018 года объем мирового рынка легковых и легких коммерческих автомобилей составил 94,79 млн машин, снизившись на 0,5% по сравнению с 2017 годом. Это незначительное сокращение продаж стало первым с 2009 года, сообщили в агентстве "Автостат" со ссылкой на данные консалтинговой компании LMC Automotive.
Крупнейшим мировым рынком по-прежнему остается Китай, где в 2018 году было реализовано 27,73 млн машин, на 3% меньше, чем годом ранее, пишет Newsru.com. Вторым по величине рынком остаются США с показателем 17,29 млн машин (+0,6%). Замыкает тройку рынок Западной Европы, где объем продаж машин практически не изменился и составил 16,15 млн автомобилей.
Четвертое и пятое место в списке крупнейших авторынков заняли Япония (5,2 млн машин, +0,8%) и Восточная Европа (4,24 млн машин, +0,5%). Далее следует Южная Америка, где дилеры продали 3,24 млн автомобилей, на 7,1% больше, чем в 2017 году.
Напомним, в России в 2018 году было продано новых легковых автомобилей на рекордные 2,38 трлн рублей, что превысило показатель 2017 года более чем на 20%. В натуральном выражении продажи составили 1,3 млн машин, на 13% больше, чем годом ранее. При этом на долю "АвтоВАЗа" пришлось 20% продаж.