Мировой авторынок впервые за девять лет показал спад продаж

Крупнейшим мировым рынком по-прежнему остается Китай, где в 2018 году было реализовано 27,73 млн машин, на 3% меньше, чем годом ранее, пишет Newsru.com. Вторым по величине рынком остаются США с показателем 17,29 млн машин (+0,6%). Замыкает тройку рынок Западной Европы, где объем продаж машин практически не изменился и составил 16,15 млн автомобилей.

Четвертое и пятое место в списке крупнейших авторынков заняли Япония (5,2 млн машин, +0,8%) и Восточная Европа (4,24 млн машин, +0,5%). Далее следует Южная Америка, где дилеры продали 3,24 млн автомобилей, на 7,1% больше, чем в 2017 году.