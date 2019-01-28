Вопрос читателя: могу ли я потребовать отпуск во время школьных каникул ребенка?

«У меня есть восьмилетний ребенок, и мы хотим всей семьей в феврале, во время школьных каникул, отправиться в путешествие. Как я должна правильно ходатайствовать об отпуске?» - спрашивает читательница Tarbija24.
Отвечает юрист-консультант Трудовой инспекции Греэте Каар:
Закон о трудовом договоре устанавливает, что право требовать основной отпуск в подходящее ему время имеют:
1) женщина – непосредственно до или после отпуска по беременности и родам или непосредственно после отпуска по уходу за ребенком;
2) мужчина – непосредственно после отпуска по уходу за ребенком или во время отпуска по беременности и родам его супруги;
3) родитель, воспитывающий ребенка в возрасте до семи лет;
4) родитель, воспитывающий ребенка в возрасте от семи до десяти лет –
во время школьных каникул ребенка;
5) несовершеннолетнее лицо, обязанное посещать школу – во время школьных каникул.
Закон о трудовом договоре говорит, что у родителя, у которого есть ребенок в возрасте от семи до десяти лет, имеет право требовать основной отпуск во время школьных каникул. Министерство образования и науки установило школьные каникулы с 25 февраля до 3 марта 2019 года, что означает, что у родителя, у которого есть ребенок в возрасте от семи до десяти лет, в этот период есть право использовать основной отпуск. С периодами школьных каникул можно ознакомиться на сайте Министерства образования и науки.
Работодатель составляет график отпусков на каждый календарный год и доводит его до сведения работника в течение первого квартала календарного года, то есть не позднее 31 марта. В графике отмечается основной отпуск всех сотрудников (статья 69 часть 2 Закона о трудовом договоре). Работодатель может составить график отпусков и раньше. В любом случае работникам, у которых по Закону о трудовом договоре есть право требовать отпуск в подходящее для них время, следует о своем желании использовать отпуск сообщить во время составления графика отпусков. Если работник хочет пойти в отпуск до 1 апреля, следует достичь соглашения с работодателем. Но в особом положении Закона о трудовом договоре указано, что право требовать основной отпуск во время школьных каникул ребенка перевешивает право работодателя отказать в предоставлении отпуска до составления и утверждения графика отпусков.
Поэтому у работника, у которого есть восьмилетний ребенок, есть право использовать основной отпуск во время школьных каникул с 25 февраля по 3 марта, даже если работодатель к этому времени не составил график отпусков. Конечно, работник должен написать заявление на отпуск минимум за 14 календарных дней до отпуска. Если читательница хочет взять отпуск на данный период, она должна подать заявление не позднее 10 февраля.