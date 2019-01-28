Вопрос читателя: могу ли я потребовать отпуск во время школьных каникул ребенка?

Отвечает юрист-консультант Трудовой инспекции Греэте Каар:

Закон о трудовом договоре устанавливает, что право требовать основной отпуск в подходящее ему время имеют:

1) женщина – непосредственно до или после отпуска по беременности и родам или непосредственно после отпуска по уходу за ребенком;

2) мужчина – непосредственно после отпуска по уходу за ребенком или во время отпуска по беременности и родам его супруги;

3) родитель, воспитывающий ребенка в возрасте до семи лет;

4) родитель, воспитывающий ребенка в возрасте от семи до десяти лет –

во время школьных каникул ребенка;

5) несовершеннолетнее лицо, обязанное посещать школу – во время школьных каникул.

Закон о трудовом договоре говорит, что у родителя, у которого есть ребенок в возрасте от семи до десяти лет, имеет право требовать основной отпуск во время школьных каникул. Министерство образования и науки установило школьные каникулы с 25 февраля до 3 марта 2019 года, что означает, что у родителя, у которого есть ребенок в возрасте от семи до десяти лет, в этот период есть право использовать основной отпуск. С периодами школьных каникул можно ознакомиться на сайте Министерства образования и науки.

Работодатель составляет график отпусков на каждый календарный год и доводит его до сведения работника в течение первого квартала календарного года, то есть не позднее 31 марта. В графике отмечается основной отпуск всех сотрудников (статья 69 часть 2 Закона о трудовом договоре). Работодатель может составить график отпусков и раньше. В любом случае работникам, у которых по Закону о трудовом договоре есть право требовать отпуск в подходящее для них время, следует о своем желании использовать отпуск сообщить во время составления графика отпусков. Если работник хочет пойти в отпуск до 1 апреля, следует достичь соглашения с работодателем. Но в особом положении Закона о трудовом договоре указано, что право требовать основной отпуск во время школьных каникул ребенка перевешивает право работодателя отказать в предоставлении отпуска до составления и утверждения графика отпусков.