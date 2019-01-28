Прогноз: скоро вирус АЧС распространится по всей Латвии

Африканская чума свиней (АЧС) продолжает распространяться в латвийских лесах со скоростью передвижения кабанов и со временем, по всей вероятности, распространится по всей стране, сказала агентству BNS руководитель Латвийской ассоциации свиноводов Дзинтра Лейниеце.
В поголовье свиней АЧС не выявлялась с лета прошлого года: последняя вспышка чумы среди свиней была зарегистрирована 15 августа.
Латвийская ассоциация свиноводов призывает своих членов и всех свиноводов Латвии, включая приусадебные хозяйства, по-прежнему строго соблюдать требования биобезопасности, так как это единственный способ защитить свиней от заболевания АЧС.
Как сообщалось, в этом году в популяции кабанов АЧС обнаружена у 78 кабанов в 55 волостях 32 краев и в одном городе.
В популяции свиней АЧС в этом году не зафиксирована. По данным Продовольственно-ветеринарной службы, в 2018 году АЧС было инфицировано 16 705 свиней в десяти хозяйствах в девяти волостях шести краев.
Впервые в Латвии АЧС была обнаружена в июне 2014 года у трех кабанов в нескольких метрах от границы с Белоруссией.