Прогноз: скоро вирус АЧС распространится по всей Латвии

В поголовье свиней АЧС не выявлялась с лета прошлого года: последняя вспышка чумы среди свиней была зарегистрирована 15 августа.

Латвийская ассоциация свиноводов призывает своих членов и всех свиноводов Латвии, включая приусадебные хозяйства, по-прежнему строго соблюдать требования биобезопасности, так как это единственный способ защитить свиней от заболевания АЧС.

Как сообщалось, в этом году в популяции кабанов АЧС обнаружена у 78 кабанов в 55 волостях 32 краев и в одном городе.

В популяции свиней АЧС в этом году не зафиксирована. По данным Продовольственно-ветеринарной службы, в 2018 году АЧС было инфицировано 16 705 свиней в десяти хозяйствах в девяти волостях шести краев.