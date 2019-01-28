20 февраля компания Samsung представит не только новые смартфоны

20 февраля компания Samsung должна представить линейку флагманских смартфонов Samsung Galaxy S10, а также свой первый смартфон, оснащенный сгибающимся дисплеем, который проходит под названием Samsung Galaxy Fold.
Вместе с ним на мероприятии Unpacked будут представлены умные часы, которые получили название Galaxy Watch Active, но и это еще не все. Источники утверждают, что Samsung также представит еще три носимых устройства, пишет ixbt.com.
Во-первых, речь идет о беспроводных наушниках, которые придут на смену Gear IconX. Вместе с ними Samsung объявит об очередном ребрендинге, так что наушники будут выпущены под названием Galaxy Buds. Известно. что футляр для хранения и зарядки наушников получит обновленный дизайн и сможет заражаться беспроводным путем. Сами наушники создаются при участии специалистов AKG, что гарантирует высокое качество звучания.
Также ожидается анонс двух фитнес-браслетов, которые будут называться Samsung Galaxy Fit и Galaxy Fit Е. Их задачей станет замена на рынке моделей Gear Fit 2 и Gear Fit 2 Pro, они получат всю необходимую функциональность, чтобы успешно конкурировать с браслетами других производителей.