Ни тепла, ни денег. Клиент поверил фирме с 20-летним стажем и остался ни с чем

Итак, в мае прошлого года Станислав Строков заключил с фирмой ArcticCat Kliima договор о поставке и установке системы нагревания воздуха в частном доме. «На место приезжал сам хозяин фирмы Вахур Эссенсон, осмотрел дом и предложил приобрести определенное оборудование, которое должно было уберечь дом не только от холода, но и от возникновения грибка», - рассказал Станислав.

Как видно из решения Комиссии по рассмотрению потребительских споров, сроки установки в самом договоре отражены не были, но обе стороны соглашаются с утверждением, что о сроках договорились устно, и речь шла о времени ожидания в две-три недели. 12 июня клиент заплатил всю сумму – 3607 евро и стал ждать исполнения договора. «Да, это было моей ошибкой - внести стопроцентную предоплату. Но я исходил из того, что фирме 20 лет и, честно говоря, я, как и многие потребители, давно отвык от того, что в Эстонии могут обмануть», - ответил Станислав на наш уточняющий вопрос – зачем вы отдали всю сумму сразу?

Ни через две, ни через три недели никакого обогревающего оборудования не установили. Станислав многократно напоминал о себе и о том, что время идет, а заказ так и не выполнен. В сентябре терпение клиента лопнуло, и он потребовал от ArcticCat Kliima расторгнуть договор и вернуть выплаченную им сумму.

В конце сентября в дом к Станиславу пришел рабочий, – так его называет он сам – который объяснил, что заказанная система ему совсем не подходит: «Он осмотрел дом и объяснил, что та дорогая система у меня просто не встанет. Сказал, что нужно брать ту, которая стоит в два раза дешевле. Я связался с фирмой, там с доводами согласились и пообещали установить другую систему, а переплаченные деньги вернуть».

Однако ни дорогую, ни более дешевую, но подходящую систему ему так и не установили, не вернули и деньги. Именно поэтому он по нашему предложению еще 3 октября прошлого года обратился в Комиссию по рассмотрению потребительских споров, которая 20 декабря прошлого года вынесла свое решение.

Во-первых, члены комиссии на очном заседании уличили представителя фирмы Вахура Ээсенсона во лжи. Он утверждал, что в начале октября с клиентом была достигнута договоренность об установке новой системы и новых сроках исполнения заказов, а значит, его заявление в комиссию и требование вернуть деньги несостоятельны. Однако прямо во время заседания при детализации звонков было установлено, что после 23 сентября Станиславу ни разу из ArcticCat Kliima не звонили, а значит, ни о каких договоренностях в начале октября речи быть не может.