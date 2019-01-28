Картина дня: жизнь на пушной фабрике, сугроб на колесах и пожар на мебельном складе

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями понедельника.
Штраф до 400 евро: на видео засняли водителя, лень которого может ему дорого обойтись
В редакцию Postimees читатель прислал видео, на котором заснято, что один водитель решил не убирать снег с крыши автомобиля и отправиться в путь с ним. Читайте далее...
Евгений Осиновский признал использование второго аккаунта в Facebook
Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский признал, что помимо своего публичного аккаунта в социальной сети Facebook он использует еще один - закрытый. Читайте далее...
Жизнь на пушной фабрике: восемь месяцев в клетке, чтобы стать накидкой
На крупнейшей в странах Балтии пушной фабрике, расположенной в трех десятках километрах от столицы в деревне Карьякюла с двумястами жителей для горожанина сейчас самое красивое время: на фоне белейшего снега в клетках «всего» 3500 племенных животных. Читайте далее...
В Ласнамяэ горит мебельный склад
Сегодня в 10.55 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в столичном районе Ласнамяэ на складе, находящемся на улице Вессе. Читайте далее...
Золотые визы и паспорта: как страны ЕС торгуют своим гражданством
В ряде стран ЕС торговля гражданством и видом на жительство стала прибыльным бизнесом. В Брюсселе предупреждают, что таким образом в Евросоюз могут проникнуть зарубежные коррупционеры. Читайте далее...
Задержан подозреваемый в краже картины Куинджи из Третьяковской галереи
Полиция задержала подозреваемого в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Инженерного корпуса Третьяковской галереи, украденное полотно найдено. Читайте далее...
Скандально известная американская компания вербует доверчивых жителей Эстонии
Американский портал валютной торговли с сомнительной репутацией iMarketsLive около года назад добрался до Эстонии и вербует доверчивую молодежь. Читайте далее...
Высота снежного покрова в Таллинне достигла 24 см, метель ожидается и сегодня
Сегодня утром замеры показали толщину снежного покрова на метеостанции в Харку в Таллинне в 24 сантиметра. При этом в течение дня ожидаются метель и мороз от 9 до 14 градусов. Читайте далее...
Известная низкими ценами торговая сеть продолжает расширяться в Эстонии
В предстоящую пятницу польская торговая сеть Pepco открывает в тартуском торговом центре Eeden магазин площадью 500 квадратных метров. Читайте далее...
Синоптики: морозы отступят, но придут сильные снегопады
Погоду в Эстонии определяет ложбина низкого давления, которая располагается в районе Ботнического залива, медленно ослабевает. Из-за влияния циклона, снега становится все больше и больше, и уже без того большие сугробы, станут выше. Читайте далее...
Прогноз: скоро вирус АЧС распространится по всей Латвии
Африканская чума свиней (АЧС) продолжает распространяться в латвийских лесах со скоростью передвижения кабанов и со временем, по всей вероятности, распространится по всей стране, сказала агентству BNS руководитель Латвийской ассоциации свиноводов Дзинтра Лейниеце. Читайте далее...