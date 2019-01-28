Картина дня: жизнь на пушной фабрике, сугроб на колесах и пожар на мебельном складе

Штраф до 400 евро: на видео засняли водителя, лень которого может ему дорого обойтись

В редакцию Postimees читатель прислал видео, на котором заснято, что один водитель решил не убирать снег с крыши автомобиля и отправиться в путь с ним. Читайте далее...

Евгений Осиновский признал использование второго аккаунта в Facebook

Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский признал, что помимо своего публичного аккаунта в социальной сети Facebook он использует еще один - закрытый. Читайте далее...

Жизнь на пушной фабрике: восемь месяцев в клетке, чтобы стать накидкой

На крупнейшей в странах Балтии пушной фабрике, расположенной в трех десятках километрах от столицы в деревне Карьякюла с двумястами жителей для горожанина сейчас самое красивое время: на фоне белейшего снега в клетках «всего» 3500 племенных животных. Читайте далее...

В Ласнамяэ горит мебельный склад

Сегодня в 10.55 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в столичном районе Ласнамяэ на складе, находящемся на улице Вессе. Читайте далее...

Золотые визы и паспорта: как страны ЕС торгуют своим гражданством

В ряде стран ЕС торговля гражданством и видом на жительство стала прибыльным бизнесом. В Брюсселе предупреждают, что таким образом в Евросоюз могут проникнуть зарубежные коррупционеры. Читайте далее...

Задержан подозреваемый в краже картины Куинджи из Третьяковской галереи

Полиция задержала подозреваемого в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Инженерного корпуса Третьяковской галереи, украденное полотно найдено. Читайте далее...

Скандально известная американская компания вербует доверчивых жителей Эстонии

Американский портал валютной торговли с сомнительной репутацией iMarketsLive около года назад добрался до Эстонии и вербует доверчивую молодежь. Читайте далее...

Высота снежного покрова в Таллинне достигла 24 см, метель ожидается и сегодня

Сегодня утром замеры показали толщину снежного покрова на метеостанции в Харку в Таллинне в 24 сантиметра. При этом в течение дня ожидаются метель и мороз от 9 до 14 градусов. Читайте далее...

Известная низкими ценами торговая сеть продолжает расширяться в Эстонии

В предстоящую пятницу польская торговая сеть Pepco открывает в тартуском торговом центре Eeden магазин площадью 500 квадратных метров. Читайте далее...

Синоптики: морозы отступят, но придут сильные снегопады

Погоду в Эстонии определяет ложбина низкого давления, которая располагается в районе Ботнического залива, медленно ослабевает. Из-за влияния циклона, снега становится все больше и больше, и уже без того большие сугробы, станут выше. Читайте далее...

Прогноз: скоро вирус АЧС распространится по всей Латвии