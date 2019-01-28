Евгений Осиновский признал использование второго аккаунта в Facebook

В открытом аккаунте Осиновский выступает под своим настоящим именем, в закрытом - под псевдонимом Eugenius Tremula, сообщил в понедельник, 28 января, портал Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.

На прошлой неделе лидер EKRE Март Хельме рассказал, что Евгений Осиновский использует аккаунт с именем Eugenius Tremula для троллинга.