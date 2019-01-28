Пн, 28.01.2019
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  • Евгений Осиновский признал использование второго аккаунта в Facebook

Евгений Осиновский признал использование второго аккаунта в Facebook

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Евгений Осиновский.

ФОТО: Dmitri Kotjuh

Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский признал, что помимо своего публичного аккаунта в социальной сети Facebook он использует еще один - закрытый.

В открытом аккаунте Осиновский выступает под своим настоящим именем, в закрытом - под псевдонимом Eugenius Tremula, сообщил в понедельник, 28 января, портал Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.

На прошлой неделе лидер EKRE Март Хельме рассказал, что Евгений Осиновский использует аккаунт с именем  Eugenius Tremula для троллинга.

По словам Осиновского, это не соответствует действительности - он создал второй аккаунт для общения с друзьями и семьей: «В публичных обсуждениях я участвую посредством своего открытого аккаунта под именем Евгения Осиновского».

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