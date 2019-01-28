Евгений Осиновский признал использование второго аккаунта в Facebook

Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский признал, что помимо своего публичного аккаунта в социальной сети Facebook он использует еще один - закрытый.
В открытом аккаунте Осиновский выступает под своим настоящим именем, в закрытом - под псевдонимом Eugenius Tremula, сообщил в понедельник, 28 января, портал Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.
На прошлой неделе лидер EKRE Март Хельме рассказал, что Евгений Осиновский использует аккаунт с именем Eugenius Tremula для троллинга.
По словам Осиновского, это не соответствует действительности - он создал второй аккаунт для общения с друзьями и семьей: «В публичных обсуждениях я участвую посредством своего открытого аккаунта под именем Евгения Осиновского».