Хиллари Клинтон не отказывается от идеи участвовать в выборах президента США в 2020 году

Однако это не означает, что уже сейчас со стороны экс-госсекретаря идет подготовка к началу избирательной кампании и прорабатываются какие-то конкретные планы. Более того, один из близких друзей Клинтон заявил, что сильно удивился бы, если бы она действительно вступила в борьбу за пост президента, передает NEWSru.

По словам источника, большинство проигравших кандидатов в президенты никогда полностью не закрывают двери для участия в последующих выборах. «Но сможет ли она выиграть демократические праймериз, чтобы баллотироваться? Я не знаю ответа на этот вопрос», - добавил собеседник телеканала.

Исходя из того, что она по итогам выборов 2016 года Клинтон набрала больше голосов избирателей, чем Трамп, а также учитывая многочисленные предъявления обвинений экс-помощникам нынешнего президента в различных правонарушениях, она не должна полностью отказываться от возможности попытаться вновь баллотироваться на пост главы государства, отмечает телеканал (цитата по ТАСС).

Хиллари Клинтон принимала участие в выборах в 2016 году как кандидат от демократов и в итоге проиграла республиканцу Дональду Трампу. Он одержал победу, заручившись поддержкой 304 членов коллегии выборщиков, а Клинтон - 227 голосами.

При этом по общему числу голосов избирателей Клинтон опередила соперника в пропорции 48,07% против 45,99%, что означает преимущество почти в 3 млн голосов, однако из-за действующей в США системы непрямых выборов это не сыграло никакой роли. Сейчас экс-госсекретарю 71 год.

Избирательная кампания Клинтон ознаменовалась скандалом с хакерской атакой на почту Демократической партии в июле 2016 года. На сайте WikiLeaks была опубликована взломанная переписка партийных функционеров, из которой следовало, что руководство Демпартии оказывало содействие Клинтон в борьбе против ее противника-однопартийца сенатора Берни Сандерса. После скандала председатель Национального комитета Демократической партии Дебби Вассерман-Шульц ушла в отставку. Тем не менее, несмотря на скандал, Клинтон все же была утверждена единым кандидатом от партии на высший пост страны.