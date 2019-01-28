Пн, 28.01.2019
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  • Жуткое видео: водитель чудом избежал лобового столкновения с грузовиком

Жуткое видео: водитель чудом избежал лобового столкновения с грузовиком
Видео с другого ракурса: вот почему водитель грузовика вылетел на встречку!

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Читатель Postimees в районе Кейла заснял на видеорегистратор страшный инцидент: 18 января на заснеженной дороге навстречу водителю легковушки ехали три грузовика.

На записи видно, как самый дальний из трех едущих навстречу грузовиков решил пойти на обгон.

«Мы оба ехали 80 километров в час, то есть удар был бы словно на скорости 160 врезаться в стену», - сказал сидевший за рулем Сергей.

Но Сергей не знал, почему грузовик вылетел на встречную полосу. Смотрите во втором видео, почему водитель грузовика на большой скорости подверг других участников движения опасности.

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