Жуткое видео: водитель чудом избежал лобового столкновения с грузовиком
Читатель Postimees в районе Кейла заснял на видеорегистратор страшный инцидент: 18 января на заснеженной дороге навстречу водителю легковушки ехали три грузовика.
На записи видно, как самый дальний из трех едущих навстречу грузовиков решил пойти на обгон.
«Мы оба ехали 80 километров в час, то есть удар был бы словно на скорости 160 врезаться в стену», - сказал сидевший за рулем Сергей.
Но Сергей не знал, почему грузовик вылетел на встречную полосу. Смотрите во втором видео, почему водитель грузовика на большой скорости подверг других участников движения опасности.