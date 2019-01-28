Бизнесмен пожертвовал Центристской партии 20 000 евро и получил желаемое

Акционер фирмы Fausto Capital Свен Михайлов 21 декабря прошлого года пожертвовал Центристской партии 20 000 евро, а на прошлой неделе Таллиннское горсобрание приняло благоприятное для Fausto Capital решение, отменив детальную планировку принадлежащего компании квартала Сосси; по словам Михайлова, пожертвование и отмена планировки никак не связаны между собой, а Центристскую партию он поддержал в знак признания ее хорошего руководства городом.
"Мы работаем над разными проектами уже четыре года, и у нас есть четыре или пять различных детальных планировок, конечно, эти темы не взаимосвязаны", - заявил Михайлов.
До этого Михайлов не делал пожертвований Центристской партии, но, по его словам, ранее он поддерживал и другие партии, передает Rus.err.
Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков заявил, что вопросы, связанные с детальными планировками, — это обычная работа мэрии, и при всех решениях исходят из закона.
На основании данных, представленных в Комиссию по надзору за финансированием политических партий (ERJK), Свен Михайлов 21 декабря сделал пожертвование Центристской партии в размере 20 000 евро, это было второе по величине частное пожертвование центристам в четвертом квартале прошлого года после 50 000 евро Урмаса Сыырумаа.