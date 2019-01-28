Бизнесмен пожертвовал Центристской партии 20 000 евро и получил желаемое

"Мы работаем над разными проектами уже четыре года, и у нас есть четыре или пять различных детальных планировок, конечно, эти темы не взаимосвязаны", - заявил Михайлов.

До этого Михайлов не делал пожертвований Центристской партии, но, по его словам, ранее он поддерживал и другие партии, передает Rus.err.

Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков заявил, что вопросы, связанные с детальными планировками, — это обычная работа мэрии, и при всех решениях исходят из закона.