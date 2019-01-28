Умиравший на складе в Харьюмаа пес выжил благодаря быстрой реакции людей

Тощую, трясущуюся собаку видели в деревне уже несколько дней. Почему-то о ней не поспешили тут же сообщить в организации, занимающиеся спасением животных, и это промедление могло стоить собаке жизни. Собрав последние силы, собака добралась до заброшенного склада. Там Карме и Кайя ее и нашли.

По словам Карме, если бы опоздали еще на полчаса, спасти собаку уже не удалось бы. Было видно, что животное попыталось устроить себе нечто вроде гнезда из шерсти для утепления стен, она забралась внутрь и тихо лежала. В этот момент на улице уже было 24 градуса мороза.

Кайя окликнула собаку, но та не двигалась. Они пробрались поближе, и тогда животное отреагировало – тихо подняло голову и снова опустило ее. Помощницам было ясно, что с доставкой в скорую помощь нельзя медлить ни минуты. Во время операции по спасению вокруг женщин ходил заметно нервничавший хозяин хутора, которому не понравилось, что собака испортила ему утепление.

Собаку срочно повезли в Таллинн. За время пути у Карме несколько раз было ощущение, что собака делает последний вздох, поскольку время от времени раздавались странные хрипы. Кроме того, носом у нее пошла кровь.

Врачи сразу определили, что животное сильно обезвожено и очень долго голодало. На теле была огромная рана, которая уже подгнила, и собаку неконтролируемо трясло. Ее дыхание не было нормальным, из носа шла кровь, а зубы были в ужасном состоянии. Естественно, Союз защиты животных согласился сделать все нужные процедуры, обследования и лечение, чтобы дать псу шанс на жизнь.

Воспаление на теле вскрылось само, его промыли и назначили курс антибиотиков. Предстательная железа была увеличена и причиняла собаке огромную боль. И ее начали лечить, поэтому несчастное животное пришлось поместить под капельницу. Собака настолько устала, что во время процедур просто уснула.

Карме оставила собаку у врачей, ей оставалось лишь надеяться, что животное переживет ночь. Чудесным образом к утру собаке стало намного лучше, она смогла сама поесть. У животного, пожилого кобеля, нет чипа, поэтому никто не знает ни его имени, ни имени хозяина. Пока что ему дали имя Арно, врачи называют его Ронни. Также в скорой помощи выяснилось, что Ронни очень дружелюбный и согласен показывать разные трюки.

Теперь союз ищет кого-то, кто при первой необходимости может предоставить Ронни хотя бы передержку. Собака крайне дружелюбная. Тот, кто согласится на передержку, должен уметь обрабатывать рану и давать лекарства. Конечно, Ронни должен находиться в теплом помещении, поскольку оголодавшей собаке нечем защитить себя во время морозов.

Если вы готовы помощь Ронни, свяжитесь с Союзом защиты животных по адресу info@loomakaitse.eu или через Facebook. Необходимо также оплатить счета в скорой помощи, деньги потребуются и в дальнейшем. Кроме Арно Союз защиты животных помогает и другим животным, поэтому добровольцам нужна финансовая помощь.