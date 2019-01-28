Минобороны РФ: Су-27 поднимался на перехват американского самолета-разведчика над Балтикой

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель», - сказали в Минобороны России.

«Для перехвата цели, в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США», - отметили в ведомстве.

После удаления иностранного самолета от государственной границы РФ, российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, рассказали в министерстве.