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Минобороны РФ: Су-27 поднимался на перехват американского самолета-разведчика над Балтикой

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Су-27.

ФОТО: HANDOUT / REUTERS

Российский истребитель Су-27 поднимался в воздух для перехвата американского самолета-разведчика P-8A Poseidon, сообщает Минобороны России.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель», - сказали в Минобороны России.

«Для перехвата цели, в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США», - отметили в ведомстве.

После удаления иностранного самолета от государственной границы РФ, российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, рассказали в министерстве.

Это уже второй подобный инцидент за последние несколько дней на Балтике. В минувший четверг российские военные сообщали о перехвате вблизи российской границы разведывательного самолета Gulfstream ВВС Швеции.

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