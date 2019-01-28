Пн, 28.01.2019
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Два раза в одну воронку: Неймар получил рецидив травмы

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PSG tähtründaja Neymar sai vigastada.

ФОТО: CHARLES PLATIAU / REUTERS

Неймар получил повреждение в матче Кубка Франции со «Страсбургом». Ранее сообщалось, что он пропустит игру с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

У форварда парижан Неймара минимальные шансы принять участие в этой игре, сообщает Telefoot.

Бразилец получил травму 24 января в матче 1/16 финала Кубка Франции против «Страсбура» (2:0) и покинул поле в слезах.

Позднее у Неймара был диагностировали рецидив травмы 5-й плюсневой кости. 

Обычно на восстановление после подобного повреждения требуется несколько недель.

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