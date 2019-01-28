Два раза в одну воронку: Неймар получил рецидив травмы

Неймар получил повреждение в матче Кубка Франции со «Страсбургом». Ранее сообщалось, что он пропустит игру с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.
У форварда парижан Неймара минимальные шансы принять участие в этой игре, сообщает Telefoot.
Бразилец получил травму 24 января в матче 1/16 финала Кубка Франции против «Страсбура» (2:0) и покинул поле в слезах.
Позднее у Неймара был диагностировали рецидив травмы 5-й плюсневой кости.
Обычно на восстановление после подобного повреждения требуется несколько недель.