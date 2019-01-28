Eesti Raudtee не продаст Таллинну недвижимость около бастиона Скооне

«Действительно, мы провели переговоры с городом, но наша позиция такова, что на аукционе выяснится настоящая рыночная стоимость недвижимости», - сказала пресс-секретарь Eesti Raudtee Моника Лиллес, добавив, что какой в этот раз будет начальная стоимость недвижимости, пока не решено.

Этот объект недвижимости выставляли на аукцион по начальной цене 3 млн евро в октябре, однако тогда попытка провалилась: заинтересованные были, а предложений - нет.