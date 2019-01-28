Eesti Raudtee не продаст Таллинну недвижимость около бастиона Скооне

В понедельник, 28 января, совет предприятия Eesti Raudtee решил, что заново выставит на аукцион недвижимость по адресу Сууртюки, 12 около бастиона Скооне, несмотря на заинтересованность города в приобретении этого объекта, сообщает Rus.ERR.
«Действительно, мы провели переговоры с городом, но наша позиция такова, что на аукционе выяснится настоящая рыночная стоимость недвижимости», - сказала пресс-секретарь Eesti Raudtee Моника Лиллес, добавив, что какой в этот раз будет начальная стоимость недвижимости, пока не решено.
Этот объект недвижимости выставляли на аукцион по начальной цене 3 млн евро в октябре, однако тогда попытка провалилась: заинтересованные были, а предложений - нет.
Город Таллинн хочет получить объект недвижимости около бастиона Скооне, чтобы создать там публичное пространство, но цену в 3 млн евро городские власти считают слишком высокой. В октябре представитель Таллиннского департамента городского планирования Борис Дубовик заявил, что город согласился бы предложить за недвижимость 300 000 евро.