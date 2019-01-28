Видео: водители в Таллинне придумали хитрый способ не платить за парковку

«Поскольку инвалидная карта дает большие права для парковки, многие водители, у которых на самом деле нет права на использование карты, нашли способ, как парковаться с помощью чужой карты. Это нарушает требования Закона о дорожном движении», - говорится в пресс-релизе МуПо.

Сотрудники МуПо замечают, что в центре и в Старом городе Таллинна у большинства паркующихся инвалидные карты. «Несомненно, нельзя утверждать, что все водители нарушают закон, но, к сожалению, среди них много тех, кто пользуется чужими инвалидными картами. Это наглядно демонстрирует видео, на котором парковщик сам подтверждает, что у него есть инвалидная карта, но она ему не принадлежит. Как показывает практика, так это не делается», - подчеркнули в МуПо.