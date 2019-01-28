Это туристическое направление становится все популярнее среди жителей Эстонии

Туристы из Эстонии проявляют в последнее время все больший интерес к Санкт-Петербургу.
Как сообщил в понедельник оператор международных автобусных экспресс-линий Lux Express Group, в период рождественских и новогодних каникул с 20 декабря по 13 января число жителей Эстонии, которые отправились в северную столицу России на автобусах компании, выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Всего за это время между городами Эстонии и Петербургом автобусами компании было перевезено 19 800 пассажиров в обоих направлениях. Это на 7% больше, чем за тот же период год назад. "Высокий интерес к автобусным поездкам между Россией и Эстонией со стороны жителей стран был заметен уже за несколько месяцев до праздников, поэтому в этот период мы организовали 43 дополнительных рейса на линии Таллин-Петербург, - говорит генеральный директор российского подразделения Lux Express Райт Реммел. - Кроме того, жители других стран с удовольствием объединяли в своих путешествиях посещение сразу нескольких городов, и автобус для них становился самым удобным способом добраться из Таллина в Петербург. Среди таких туристов были не только жители европейских стран, но и граждане таких государств как Куба, Бразилия или Парагвай.
Помимо жителей Эстонии и России, наиболее активно отправлениями из Таллина и других городов страны в Петербург пользовались граждане Латвии, Великобритании, Финляндии, Норвегии и Германии. Самый высокий рост здесь показали жители Соединенного Королевства (144%) и Норвегии (55%). В то же время число представителей Германии сократилось на 39%. Выросло и число российских туристов, направлявшихся в новогодние праздники в Эстонию. Самым популярным городом у них стал Таллин, в тройке предпочтений также города региона восточной Эстонии и Тарту. В топ-5 входят Пярну и Хаапсалу.