Это туристическое направление становится все популярнее среди жителей Эстонии

Всего за это время между городами Эстонии и Петербургом автобусами компании было перевезено 19 800 пассажиров в обоих направлениях. Это на 7% больше, чем за тот же период год назад. "Высокий интерес к автобусным поездкам между Россией и Эстонией со стороны жителей стран был заметен уже за несколько месяцев до праздников, поэтому в этот период мы организовали 43 дополнительных рейса на линии Таллин-Петербург, - говорит генеральный директор российского подразделения Lux Express Райт Реммел. - Кроме того, жители других стран с удовольствием объединяли в своих путешествиях посещение сразу нескольких городов, и автобус для них становился самым удобным способом добраться из Таллина в Петербург. Среди таких туристов были не только жители европейских стран, но и граждане таких государств как Куба, Бразилия или Парагвай.