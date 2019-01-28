Анкета избирателя: пройдите тест и узнайте, какие взгляды и кандидаты в вашем округе вам подходят больше всего

Когда в начале марта избиратели придут к избирательным урнам, они должны будут выбрать не только партию, но прежде всего кандидата от какой-то партии. Традиционно тесты для избирателя в Эстонии и по всему миру концентрировались на партиях. Поэтому "Анкета избирателя" даже в мировом контексте довольно необычна. Трудно найти компас избирателя, который учитывал бы столь много кандидатов и виртуально сводил избирателя с тем из них, чьи взгляды наиболее схожи с его собственными. Ничего подобного ранее не делалось и стало возможным лишь благодаря сотрудничеству множества очень разных людей.

Всего в приложении 23 вопроса, которые делятся в общих чертах на три категории и касаются внешнеполитических, социальных и экономических взглядов. Вопросы на социальные и экономические темы помогают определить, придерживается ли избиратель левых-правых, либеральных или консервативных взглядов. Либералов и консерваторов, правых и левых отличают взгляды на одни и те же вопросы, на которые они дают противоположные ответы.

Кандидат в Рийгикогу и избиратель могут выбрать ответ, наилучшим образом отражающий их позицию независимо от их общего мировоззрения, выразив свое согласие или несогласие по каждому отдельному вопросу или теме. В ответах есть все возможные мировоззрения, разделяющие эстонских избирателей и политиков, поэтому анкета позволяет либеральному избирателю найти либерального кандидата, а консервативному - консервативного. В конечном итоге все будет зависеть от ответов всех кандидатов и избирателей.

Чтобы "Анкета избирателя" работала, необходимо знать, какие темы, касающиеся экономических и социальных взглядов, отличают эстонских избирателей друг от друга. «Нет смысла задавать много вопросов, по которым мы единодушны. Чтобы узнать, какие темы «трогают» избирателей, а какие – нет, я воспользовался исследованиями взглядов, заказанными Институтом общественных исследований и проведенными AS Turu-uuringute за последние три года, а также недавно проведенным исследованием относительно вопросов, выбранных для "Анкеты избирателя". Без таких данных и сотрудничества этот проект не был бы возможен», - описал Мельдер процесс выбора вопросов для анкеты.

Именно опрос, проведенный несколько недель назад, показал, что эти 23 вопроса довольно хорошо работают среди эстонских избирателей. Левые-правые и либеральные-консервативные избиратели есть в каждом избирательном округе, и ожидаемо больше всего их оказалось в центре идеологического ландшафта.

«Политический ландшафт, который вырисовывается из вопросов Анкеты избирателя, таков, что средний избиратель оказался левее и консервативнее абсолютного центра, но это не должно никого удивлять», - сказал Мельдер. Многие предыдущие исследования в Эстонии показали, что среднестатистический эстонский избиратель в своих специфических взглядах слегка склоняется к консерватизму и независимо от того, что ему нравится считать себя скорее правым, придерживается левых взглядов. Избирателей с различными мнениями много, в то же время велико совпадение между сторонниками различных партий. Поэтому Анкета избирателя в предвыборный период, безусловно, станет предметом для размышлений.