Из аэропорта - на скамью подсудимых: небрежность дорого обошлась жителю Эстонии

"В декабре 2016 года 22-летний Ове рано утром участвовал в драке перед ночным клубом. Прокуратура по принципу опортунитета закрыла уголовное дело в отношении мужчины, который ранее не был наказан в уголовном порядке, и согласился возместить ущерб. Прокуратура сочла, что для того, чтобы в будущем этот человек вел себя законопослушно, его не нужно наказывать в уголовном порядке", - пояснил прокурор Ольгред Петерсель.

Ове должен был возместить расходы государству суммой в 250 евро и возместить пострадавшему треть расходов на лечение зубов суммой в 670 евро.

Ове заплатил в казну 250 евро, однако не возместил причиненный пострадавшему ущерб. Когда подошел срок, прокуратура прислала Ове предупреждение о том, что неоплаченный гражданский иск приведет к возобновлению уголовного дела.

К сожалению, предупреждение не возымело действия и поскольку после возобновления уголовного дела прокуратура не смогла связаться с Ове, подозреваемого пришлось объявить в розыск. В прошлом декабре прокуратура выдала постановление о заочном аресте.

"Поэтому в начале января отдых на данный момент 24-летнего мужчины закончился еще до того, как начался, поскольку разыскиваемый был задержан в Таллиннском аэропорту. Теперь помимо назначенного сначала возмещения ущерба он должен возместить расходы на производство суммой в 1000 евро, также он приговорен к шести месяцам условного тюремного заключения и двум месяцам испытательного срока", - сказал Петерсель.

Прекращение уголовного дела по принципу опортунитета предусмотрено для того, чтобы в случае единичной ошибки, которую человек осознал и последствия которой не очень тяжелые, отказаться от наказания в уголовном порядке.