Пн, 28.01.2019
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Фото: автомобиль провалился под лед

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В Ляэнемаа автомобиль провалился под лед.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

На выходных в Пуйзе, Ляэнемаа, легковой автомобиль провалился под лед в 50 метрах от берега, передает Postimees.

Два человека, сфотографировавшие автомобиль, самостоятельно выбрались на берег. Вытащить автомобиль стоило немалых усилий, сообщил Департамент полиции и погранохраны (PPA) в соцсетях.

PPA напоминает водителям, что толщина льда в этом регионе составляет 10-15 см, этого мало для движения моторного транспортного средства.

"Передвигайтесь на моторном транспортном средстве только по ледовой дороге или по замерзшему водоему, в котором произведены необходимые замеры и очевидно, что лед достаточно толстый, чтобы выдержать машину. Изменчивые погодные условия ослабляют лед", - советует PPA.

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