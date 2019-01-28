Фото: автомобиль провалился под лед

Два человека, сфотографировавшие автомобиль, самостоятельно выбрались на берег. Вытащить автомобиль стоило немалых усилий, сообщил Департамент полиции и погранохраны (PPA) в соцсетях.

PPA напоминает водителям, что толщина льда в этом регионе составляет 10-15 см, этого мало для движения моторного транспортного средства.