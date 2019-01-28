Фото: автомобиль провалился под лед

На выходных в Пуйзе, Ляэнемаа, легковой автомобиль провалился под лед в 50 метрах от берега, передает Postimees.
Два человека, сфотографировавшие автомобиль, самостоятельно выбрались на берег. Вытащить автомобиль стоило немалых усилий, сообщил Департамент полиции и погранохраны (PPA) в соцсетях.
PPA напоминает водителям, что толщина льда в этом регионе составляет 10-15 см, этого мало для движения моторного транспортного средства.
"Передвигайтесь на моторном транспортном средстве только по ледовой дороге или по замерзшему водоему, в котором произведены необходимые замеры и очевидно, что лед достаточно толстый, чтобы выдержать машину. Изменчивые погодные условия ослабляют лед", - советует PPA.