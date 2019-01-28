Минэкономики предложило Rail Baltic Estonia учесть возможность объездной железной дороги

Об этом BNS сообщила в понедельник пресс-служба министерства, отметив, что, по словам министра Кадри Симсон, в перспективе можно будет учесть возможность dual gauge для объездной Таллиннской дороги, однако в проекте Rail Balticа приоритетом номером один остается соблюдение установленных сроков. Магистраль Rail Baltica должна быть готова к 2026 году, поэтому ускоренное введение в строй еще и окружной дороги может затормозить работу над основным проектом Rail Baltica, отмечает МКМ.

В разработанном с перспективой до 2030 года плане развития Харьюского уезда, на карте технических сетей коридоры окружной дороги обозначены в виде двух альтернатив, при этом оба проекта — как северной, так южной объездной дорог до сего времени в разработке.

«В отношении окупаемости Rail Balticа проведены соответствующие исследования, которые выяснили, что ее строительство имеет смысл и решает реальные проблемы, тогда как в отношении объездной дороги таких исследований нет. На данный момент нам известно, что объемы транзита за 10 лет сократились в три раза и в будущем особого роста их не предвидится», - добавила Симсон.