На некоторых улицах Таллинна могут ввести зимний порядок парковки

"В следующем году мы могли бы начать обсуждать идею о том, чтобы в сердце Таллинна на некоторых самых загруженных улицах ввести правила зимней парковки, которые действуют обычно в зимнее время в Старом городе. Логика очень простая, по этим правилам, например, по четным дням можно парковаться на одной стороне улице, по нечетным – на другой", – сказал старейшина столичного района Кесклинн Владимир Свет.