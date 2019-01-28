На некоторых улицах Таллинна могут ввести зимний порядок парковки

В центре Таллинна уборку снега усложняют припаркованные вдоль дороги автомобили. Городские чиновники рассматривают возможность ввести правила зимней парковки на самых загруженных улицах столицы, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
"В следующем году мы могли бы начать обсуждать идею о том, чтобы в сердце Таллинна на некоторых самых загруженных улицах ввести правила зимней парковки, которые действуют обычно в зимнее время в Старом городе. Логика очень простая, по этим правилам, например, по четным дням можно парковаться на одной стороне улице, по нечетным – на другой", – сказал старейшина столичного района Кесклинн Владимир Свет.
Чиновники обещают, что если идея получит дальнейшее развитие, то будут проведены переговоры со специалистами по организации дорожного движения, а также с местными жителями.