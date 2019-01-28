Индрек Таранд подаст в суд на EKRE

"Не существует двоякого мышления. Свободе слова сопутствует необходимость опровергать ложные высказывания", - сказал Таранд. На прошлой неделе Таранд поставил членам EKRE Мартину Хельме, Хенну Пыллуаасу, Яаку Мадисону и Урмасу Эспенбергу ультиматум: если они не попросят у него прощения, он пойдет в суд. Последним днем для извинений он назвал 26 января. "Эти требования не удовлетворены и мои адвокаты занимаются этим делом", - сказал Таранд.

Таранд не смог сказал, когда именно он подаст заявление в суд. "В среду встречусь с адвокатом Марией Мяги-Рохметс и больше деталей раскрывать не хочу", - сказал он.

Конфликт начался из-за утверждений EKRE, согласно которым, Таранд 26 ноября был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, когда поднялся на сцену во время пикета против миграционного пакта. После мероприятия полиция проверила Таранда с помощью быстрого теста на алкоголь, результат был отрицательный. "Они утверждают, что я был пьян и теперь должны это доказать, а этого они сделать не смогут", - сказал Таранд.

По словам члена EKRE Хенна Пыллуааса, им нечего бояться. "Я скорее спрошу, как он собирается доказать, что был трезв. По мнению многих людей, он был пьян, бессвязно болтал, кричал, вырывал микрофон из рук", сказал Пыллуаас. Результату быстрого теста, сделанного в полицейской машине, он не верит. "Мы хотим увидеть анализ и протокол и оказывается, что их нет. Если полиция утверждает, что он был трезв, то почему они не предъявят доказательства? Я не знаю, кто манипулировал результатами алкотестера", - сказал Пыллуаас.