В туалете университета была установлена скрытая камера

Полиция изучает случай тайной видеосъемки в Сайменском университете прикладных наук в Финляндии. В туалетах для инвалидов на 1 и 3 этажах главного здания велась тайная видеосъемка людей, передает Yle.
Подозреваемое преступление совершалось в период с апреля по сентябрь прошлого года.
Полиция задержала, а потом отпустила жителя Лаппеенранты 1982 года рождения. На стадии предварительного следствия мужчина признался, что тайно снимал людей, находившихся в туалетах. По данным полиции, он действовал в одиночку.
Полиция конфисковала видеокамеру и отснятый на нее материал, который никуда не распространялся. Большинство людей, посещавших туалеты, не опознаваемы на видеоматериале.
Следствие по делу продолжается.