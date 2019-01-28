Вт, 29.01.2019
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В туалете университета была установлена скрытая камера

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Туалет. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Полиция изучает случай тайной видеосъемки в Сайменском университете прикладных наук в Финляндии. В туалетах для инвалидов на 1 и 3 этажах главного здания велась тайная видеосъемка людей, передает Yle.

Подозреваемое преступление совершалось в период с апреля по сентябрь прошлого года.

Полиция задержала, а потом отпустила жителя Лаппеенранты 1982 года рождения. На стадии предварительного следствия мужчина признался, что тайно снимал людей, находившихся в туалетах. По данным полиции, он действовал в одиночку.

Полиция конфисковала видеокамеру и отснятый на нее материал, который никуда не распространялся. Большинство людей, посещавших туалеты, не опознаваемы на видеоматериале.

Следствие по делу продолжается.

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