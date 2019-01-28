В туалете университета была установлена скрытая камера

Подозреваемое преступление совершалось в период с апреля по сентябрь прошлого года.

Полиция задержала, а потом отпустила жителя Лаппеенранты 1982 года рождения. На стадии предварительного следствия мужчина признался, что тайно снимал людей, находившихся в туалетах. По данным полиции, он действовал в одиночку.

Полиция конфисковала видеокамеру и отснятый на нее материал, который никуда не распространялся. Большинство людей, посещавших туалеты, не опознаваемы на видеоматериале.