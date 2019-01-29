В Ласнамяэ столкнулись грузовик и городской автобус. Много пострадавших

Автобус и грузовик убрали с перекрестка, движение было восстановлено в начале девятого. В результате ДТП пострадали девять человек, большинство из них - пассажиры автобуса: мужчины 65, 73, 58 и 59 лет, двое 48-летних женщин и мальчик 11 лет. На месте происшествия оказали первую помощь и 23-летнему мужчине, который не нуждался в госпитализации.

За рулем грузовика Scania был 58-летний гражданин Польши, автобусом управлял 56-летний водитель. Обоих доставили в больницу на медосмотр. Водители были трезвыми и имели водительские права.

По словам руководителя Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнеса Кулламяэ, возбуждено уголовное дело. «Мы задержали водителя грузовика, производство продолжается. Знаем, что автобус ехал по улице Пунане, то есть по главной дороге, когда на перекрестке ему в бок врезался направлявшийся с улицы Смуули грузовик. В момент ДТП мигал желтый свет. Выясняем, соблюдали ли водители требования регулирования рабочего времени и отдыха», - сказал Кулламяэ.

«С учетом обстоятельств ДТП можно предположить, что к нему привела невнимательность. Однако точные причины выяснятся в ходе производства», - отметил он.

Кулламяэ добавил, что все водители крупногабаритных транспортных средств должны учитывать, что зимой тормозной путь значительно длиннее. «Следует заранее снизить скорость и учитывать, что к перекрестку может приблизиться и другой автомобиль. Легкомыслие может привести к тяжелым последствиям», - подчеркнул Кулламяэ.

В момент ДТП было темно и облачно. Дорога была покрыта смесью соли и мокрого снега. Максимально разрешенная скорость на этом участке - 50 км/ч.

ДТП в Ласнамяэ. ФОТО: PPA

В январе этого года с учетом сегодняшнего происшествия произошло семь ДТП с участием автобусов, пострадали 19 человек.

В прошлом году с участием автобусов произошло 103 ДТП, погибли два человека, в одном случае пешеход, в другом случае при столкновении грузовика и автобуса погиб водитель автобуса. Пострадало 133 человека, что на 35 больше по сравнению с 2017 годом.